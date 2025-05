Syberia Remastered è ufficiale: ecco i dettagli

Con un annuncio del tutto inaspettato, Microids e Virtuallyz Gaming hanno svelato lo sviluppo di Syberia Remastered. Una riedizione moderna del leggendario titolo ideato da Benoît Sokal. Il gioco è atteso entro quest’anno. Sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Promette di riproporre un capitolo amatissimo per il genere delle avventure grafiche. Tale nuova versione è stata concepita per offrire un rinnovamento visivo importante. Con ambientazioni completamente ricostruite in 3D e modelli dei personaggi ridisegnati. Il tutto mantenendo intatta l’estetica originale che ha reso celebre il titolo.

Syberia Remastered: ecco le caratteristiche della nuova versione

Tra le novità c’è una nuova interfaccia utente più funzionale, una navigazione in ambienti 3D più coinvolgente, e un sistema di controllo rivisitato per garantire un’esperienza fluida. Anche gli enigmi, parte integrante dell’esperienza narrativa, sono stati rielaborati. In modo da risultare più accessibili e meglio integrati con il ritmo dell’avventura.