Opel Mokka GSE Rally rivoluziona il concetto di auto elettrica sportiva

Quando si parla di mobilità elettrica nel motorsport, spesso si pensa a progetti lontani dalla realtà delle competizioni. Opel invece cambia rotta con la Mokka GSE Rally, un prototipo che nasce per gareggiare e allo stesso tempo per anticipare una nuova generazione di SUV elettrici. Al centro del progetto vi è un motore da 280CV, lo stesso che spinge l’Alfa Romeo Junior Veloce e la nuova Abarth 600e. A differenza delle controparti stradali, però, qui tutto è stato ottimizzato per la pista: software di gestione rivisto, risposta istantanea e assetto calibrato per affrontare tracciati irregolari.

La strada verso la Opel Mokka elettrica di serie passa dal rally

Ogni componente della Opel Mokka GSE Rally è stato adattato per sopportare le condizioni estreme di una gara. Il differenziale a slittamento limitato, la trasmissione da corsa e gli alberi rinforzati lavorano insieme con sospensioni Bilstein sviluppate specificamente per l’uso rally. L’auto rinuncia completamente ai dispositivi elettronici di assistenza alla guida come ABS o controllo di trazione, il pilota è l’unico protagonista. Anche la sicurezza è stata modificata con criteri da competizione.

Un roll-bar certificato FIA protegge gli interni, mentre un innovativo sistema a 400volt monitora in tempo reale il funzionamento dell’impianto elettrico, spegnendolo automaticamente in caso di incidente. La batteria è incapsulata e protetta da eventuali urti, e un estintore a sostanza non conduttiva completa l’equipaggiamento.

Il debutto ufficiale del prototipo è fissato per il 23 e 24 maggio all’ELE Rally di Eindhoven. Ma l’obiettivo di Opel va oltre la singola competizione. Questa Mokka da gara rappresenta infatti un passo verso la commercializzazione di un SUV 100% elettrico ad alte prestazioni, la futura Mokka GSE. Anche se non sono ancora state fornite specifiche tecniche per la versione di serie, molti indizi suggeriscono che il modello in sviluppo erediterà molto dal prototipo. La sportività, la struttura tecnica raffinata e un pacchetto di sicurezza avanzato sono caratteristiche che potrebbero ritrovarsi sulla versione stradale, destinata a diventare una delle proposte più grintose nel settore dei SUV elettrici compatti.