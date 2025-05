Streaming: avanzano gli abbonamenti con pubblicità

Il settore streaming ha subito trasformazioni notevoli. A tal proposito, ci sono i piani di abbonamento che includono la pubblicità. In Italia, Netflix ha introdotto tale formula verso la fine del 2022. Segnando l’inizio di un cambiamento che si è rapidamente diffuso. Oggi, i dati confermano che tale modalità di fruizione sta conquistando una fetta sempre più ampia di pubblico. Ciò non solo per motivi economici, ma anche per la flessibilità che offre. A tal proposito, è interessante l’analisi “State of Subscriptions Report” di Antenna. Secondo quanto riportato, negli Stati Uniti, il 46% degli abbonati scelgono i piani con interruzioni pubblicitarie. Un dato che segna una crescita pari a 32,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Settore streaming: abbonamenti con pubblicità in crescita