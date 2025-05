Iliad, tornano le vecchie offerte: ecco la GIGA 200 e la GIGA 250 con il 5G gratis

Iliad continua a puntare sulla chiarezza e sull’assenza di vincoli, proponendo due offerte mobili che uniscono molti giga in 5G a un prezzo fisso garantito per sempre. Queste offerte sono praticamente perfette per coloro che hanno un gestore del quale non sono più soddisfatti magari per via di un aumento di prezzo o per i contenuti che sono pochi al giorno d’oggi.

L’offerta più vantaggiosa tra le due è sicuramente quella che prende il nome di Giga 250 e che mette a disposizione 250 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e 25 giga utilizzabili in Europa. Il prezzo è interessante per tutti: solo 11,99€ al mese. Una proposta pensata per chi ha bisogno di grande libertà di navigazione anche fuori casa, senza doversi preoccupare di soglie o extra.

A questa si affianca Giga 200, che offre 200 giga in 5G, chiamate e messaggi senza limiti e 16 giga per l’uso in UE, al prezzo di 9,99€ al mese. Una cifra contenuta, ma con un pacchetto dati più che sufficiente per chi usa spesso lo smartphone in mobilità.

Anche i già clienti possono cambiare

Entrambe le promozioni sono attivabili da nuovi clienti Iliad, ma anche da chi ha già una SIM attiva. In quest’ultimo caso, è possibile passare a Giga 200 o Giga 250 se si proviene da un’offerta con canone mensile inferiore a quello della promozione desiderata, cioè rispettivamente 9,99€ o 11,99€.

Come da tradizione Iliad, non ci sono costi nascosti, rimodulazioni o clausole poco chiare: il prezzo resta invariato per tutta la durata del contratto, con una gestione semplice e trasparente del piano.

Con queste due offerte, Iliad conferma la propria strategia: molti giga, 5G incluso, nessun vincolo e un prezzo bloccato. Una scelta solida per chi vuole certezze e un servizio chiaro sin dal primo giorno. Basta andare sul sito ufficiale per trovare tutte le migliori opportunità targate ancora una volta Iliad .