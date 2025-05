Iliad: tornano le offerte fino a 250GB in 5G, i prezzi sono stratosferici

Iliad continua a proporre offerte trasparenti e competitive, puntando su tariffe chiare e senza rimodulazioni. Attualmente sono disponibili due proposte pensate per chi cerca tanti giga e una connessione veloce in 5G: si tratta della Giga 200 e della Giga 250, entrambe con minuti e SMS senza limiti e un prezzo che resta invariato nel tempo.

Giga 200: 200 GB in 5G tutti i mesi

La Giga 200 è un’ottima soluzione per chi vuole tanti dati senza spendere troppo. Offre 200 GB al mese in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Chi viaggia in Europa ha a disposizione 16 GB da utilizzare senza costi aggiuntivi. Il prezzo è di 9,99€ al mese, garantito per sempre.

Si tratta di una proposta ideale per chi naviga molto, guarda video in streaming o utilizza app social senza pensieri, con il vantaggio di poter contare sulla rete 5G di Iliad, che continua ad ampliarsi in tutto il territorio nazionale.

Giga 250: ancora più dati per soli 11,99€ al mese

Per chi ha bisogno di ancora più traffico dati, Iliad propone la Giga 250. Con 250 GB al mese in 5G, minuti e SMS illimitati e 25 GB da usare in Europa, questa tariffa è perfetta per chi desidera massima libertà e un utilizzo intensivo dello smartphone. Il costo è di 11,99€ al mese, anche in questo caso bloccato per sempre.

Disponibili per nuovi e già clienti

Queste offerte possono essere scelte dagli utenti che arrivano ad altri gestori ma anche da chi è già in Iliad. In questo caso però bisogna che l’utente Iliad che vuole cambiare offerta con una di queste due, abbandoni una soluzione che costi meno di quella che sta per scegliere.

Prezzo fisso e massima trasparenza

Come da tradizione Iliad, il prezzo delle offerte non cambierà nel tempo. Questa è una garanzia fondamentale per chi desidera evitare rimodulazioni o sorprese in fattura.

Le nuove Giga 200 e Giga 250 confermano l’impegno di Iliad nel proporre piani completi, competitivi e senza vincoli, puntando sulla trasparenza e la chiarezza delle condizioni. Una scelta ideale per chi cerca tanti giga e un prezzo giusto.