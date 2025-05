BMW Serie 7: il futuro accelera tra le curve del Nürburgring

La nuova BMW Serie 7 è tornata in pista per una lunga serie di test sul leggendario tracciato del Nürburgring, in Germania. Le immagini spia mostrano un prototipo ancora coperto da ampi camuffamenti, ma già capace di suggerire diverse novità. La casa di Monaco di Baviera, come da tradizione, utilizza il Nordschleife per mettere alla prova l’assetto, le sospensioni e l’intera struttura dinamica della vettura. Il debutto ufficiale è atteso per l’estate 2026, ma i lavori sono ormai entrati nella fase decisiva.

BMW Serie 7: tecnologia e comfort si rinnovano senza strappi

Il design, seppur celato, lascia intuire uno stile più deciso. Il frontale sarà probabilmente dominato da una griglia rivisitata e da paraurti completamente riprogettati. Anche i gruppi ottici appaiono modificati, e sotto la mascheratura si intravedono linee più moderne. Al posteriore, una nuova firma luminosa a tutta larghezza potrebbe diventare uno degli elementi distintivi del modello. Anche se la vettura non utilizza la piattaforma Neue Klasse, alcuni tratti estetici sembrano ispirarsi a quel nuovo linguaggio stilistico, proiettando la Serie 7 nel futuro pur mantenendo le sue radici classiche.

Se l’esterno evolve in modo misurato, anche gli interni promettono una vera rivoluzione. Al centro dell’esperienza utente ci sarà con ogni probabilità l’inedito sistema iDrive X, accompagnato dal BMW Panoramic Vision. L’ head-up display proietterà una fascia continua di informazioni lungo la base del parabrezza, visibile anche al passeggero anteriore. Una scelta che unisce tecnologia e interazione in chiave premium. Accanto a questa novità, non mancherà un grande schermo centrale da 17,9 “, pensato per gestire ogni funzione di bordo, dalla navigazione alla guida assistita.

Le informazioni ufficiali sulle motorizzazioni restano ancora riservate. Tra le ipotesi più credibili emergono varianti a sei e otto cilindri, abbinate a sistemi mildhybrid o plug-in hybrid. Non è escluso che sarà sviluppata anche una versione completamente elettrica, oppure dotata di un nuovo pacco batterie, in linea con l’evoluzione della serie elettrificata BMW. Nessuna conferma, ma gli appassionati possono attendersi una Serie 7 capace di combinare prestazioni elevate, efficienza e raffinatezza.