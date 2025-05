Sky Mobile by Fastweb, le super offerte ora su rete 5G di Vodafone

Gli utenti alla ricerca di una nuova offerta di rete mobile potranno scegliere anche tra le varie proposte di Sky Mobile powered by Fastweb. In questi ultimi giorni sono state infatti aggiornate queste super offerte. Dopo il passaggio alla rete Vodafone per le offerte Fastweb, ora anche con le offerte di Sky Mobile gli utenti potranno sfruttare questa super connessione. Vediamo le offerte principali.

Sky Mobile powered by Fastweb, ecco le super offerte ora su rete Vodafone 5G

Ora anche le offerte di Sky Mobile Powered by Fastweb potranno sfruttare la navigazione sulle nuove reti 5G dell’operatore Vodafone. Come già accennato in apertura, è stato infatti aggiornato questo super catalogo di offerte. Tra queste, spicca in primis l’offerta denominata Sky Mobile. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo pari a 8,95 euro al mese. Gli utenti potranno utilizzare in questo caso fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Il bundle comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare verso tutti.

Salendo leggermente di prezzo, troviamo l’offerta mobile denominata Sky Mobile Full. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 200 GB di traffico dati, validi sempre per navigare con le reti 5G di Vodafone. Il resto del bundle segue quello dell’offerta precedente, quindi minuti senza limiti e fino a 100 sms. Il costo per il rinnovo di questa offerta è di 10,95 euro al mese. La terza ed ultima offerta disponibile è quella denominata Sky Mobile Maxi.

Questa è l’offerta mobile che arriva ad includere la maggiore quantità di traffico dati per navigare senza pensieri. Nello specifico, il bundle dell’offerta in questione arriva ad includere addirittura fino a 300 GB di traffico dati sempre con connettività 5G. Anche qui sono compresi 100 sms e minuti illimitati. Il costo da sostenere in questo caso è di 12,95 euro al mese.