Dacia Jogger GPL: versatilità, risparmio e 7 posti in uno

Dove l’elettrico non è ancora per tutti e il diesel perde consensi, il GPL conquista terreno. In Italia, nei primi quattro mesi del 2025, sono state 52.438 le immatricolazioni di auto a GPL. La quota dell’8,9% sfiora addirittura quella del diesel. Il pubblico cerca alternative che garantiscano risparmio, affidabilità e percorrenze elevate. È proprio qui che Dacia continua a credere nel GPL, rendendolo disponibile su tutta la sua gamma. Tra le opzioni più apprezzate spicca la Dacia Jogger, l’unico modello del brand proposto anche in versione a 7 posti. Ideale per famiglie e professionisti che necessitano spazio senza rinunciare all’efficienza. L’anima della Jogger GPL è la motorizzazione TCe 100 ECO-G, capace di coniugare benzina e GPL senza sacrificare la praticità.

Motore compatto, autonomia sorprendente della Dacia a GPL

All’interno della Dacia si trova un 3 cilindri da 1.0 litri, che sviluppa 74 kW (100 CV) a benzina e 67 kW (90 CV) a GPL. La coppia massima è di 170 Nm a benzina e 160 Nm a GPL. Numeri che permettono una velocità di punta di 175 km/h con alimentazione tradizionale e 172 km/h in modalità gas. L’accelerazione non è certo il suo forte con oltre 12 secondi per lo 0-100 km/h. Sta di fatto, però, che chi sceglie Jogger GPL non cerca prestazioni da pista. Ciò che sorprende è, tra tutte le caratteristiche, la doppia autonomia. Con due serbatoi da 50 litri ciascuno, uno per la benzina e uno per il GPL, la percorrenza supera facilmente i 1.000 km totali. Un dato rilevante, specie per chi viaggia spesso o non vuole fermarsi di continuo. Il consumo medio WLTP del veicolo Dacia si attesta tra i 7,6 e i 7,8 l/100 km, perfettamente in linea con le aspettative.

La Dacia Jogger GPL è proposta in tutti gli allestimenti. Disponibile anche in versione a 7 posti, si rivolge a chi ha bisogno di spazio senza voler rinunciare alla sobrietà e alle linee morbide. Il prezzo? Parte da 18.100 euro per la configurazione a 5 posti nell’allestimento Essential. Un investimento accessibile per chi vuole un’auto pratica, spaziosa e con costi di gestione contenuti. Il GPL è davvero superato? I numeri dicono il contrario e la Dacia Jogger continua a dimostrarlo.