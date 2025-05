Apple, arriva iPadOS 17.7.8 per risolvere un grosso problema, ecco quale

Parte ufficialmente il rollout del nuovo aggiornamento ad iPadOS 17.7.8, una mossa obbligata da parte di Apple per tutti quegli iPad che non possono aggiornarsi all’ultimo software 18.5. È questa l’unica soluzione per andare a risolvere alcune problematiche che sarebbero affiorate con l’ultimo aggiornamento ad iPadOS 17.7.7, in quanto dovrebbe risolvere sia problemi relativi alla sicurezza che un bug segnalato da più utenti.

Sono stati diversi infatti i clienti Apple che hanno lamentato problematiche nell’effettuare il login all’interno delle applicazioni, il quale veniva riproposto ogni volta che queste venivano avviate, come se non fossero mai state utilizzate prima. Diverse persone hanno segnalato anche problematiche relative ai giochi: i progressi non venivano salvati su iCloud e dunque andavano persi.

Firma revocata e reazione rapida di Apple, fortunatamente

A conferma della criticità, Apple ha revocato in tempi stretti la firma digitale di iPadOS 17.7.7, impedendone la reinstallazione. Una mossa che solitamente viene adottata per bloccare la diffusione di un firmware problematico, rendendolo inaccessibile anche tramite ripristino manuale.

In questo contesto si colloca l’arrivo improvviso di iPadOS 17.7.8, che con ogni probabilità rappresenta una correzione silenziosa della build precedente. Apple, però, non entra nei dettagli. Nel changelog ufficiale si limita a indicare che l’aggiornamento “risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

Apple risolve il bug, gli utenti dovranno però confermarlo

Nonostante il silenzio ufficiale di Apple sul bug delle app disconnesse, il tempismo dell’aggiornamento e la revoca della versione precedente lasciano pochi dubbi: iPadOS 17.7.8 punta a ripristinare la stabilità per i dispositivi meno recenti ancora attivi.

A questo punto, sarà fondamentale il riscontro di chi aveva sperimentato il problema con la 17.7.7 e ora aggiornerà alla nuova release. Solo i loro feedback potranno chiarire se Apple ha effettivamente risolto il malfunzionamento, chiudendo una parentesi che ha creato non pochi disagi nella gestione quotidiana dei dispositivi.