Google Chrome cambierà le password compromesse da solo: ecco come

Nel corso del Google I/O 2025, è stata annunciata una funzione destinata a semplificare la gestione delle password e a rendere più concreta la sicurezza online. Il browser Chrome sarà presto in grado di modificare automaticamente le credenziali deboli o compromesse, riducendo i rischi legati all’utilizzo di password facilmente attaccabili o già esposte in violazioni precedenti.

L’obiettivo è chiaro: rendere più facile proteggersi, automatizzando un passaggio che molti utenti tendono a trascurare per pigrizia. Quando Chrome rileverà l’utilizzo di una password non sicura durante il login, il gestore delle password integrato proporrà un aggiornamento automatico. Nei siti web compatibili, il browser potrà generare una nuova password robusta, salvandola ed effettuando il cambio in autonomia, previo consenso dell’utente.

Un sistema che agisce, ma non decide al posto dell’utente

Secondo quanto dichiarato da Parisa Tabriz, vicepresidente di Chrome, il problema non è la mancanza di avvisi, ma la scarsa reattività degli utenti. “Molti ignorano le notifiche perché cambiare una password è noioso”, ha spiegato. Per questo motivo, Google ha deciso di proporre un sistema proattivo, ma sempre sotto controllo: ogni aggiornamento sarà eseguito solo dopo un’autorizzazione esplicita.

Per ottenere questa soluzione, gli utenti dovranno aspettare i prossimi mesi ma non si sforerà al 2026. Lo scopo nel lanciare questa novità in maniera molto anticipata è quello di offrire agli sviluppatori del tempo utile per adattarsi sui propri siti e servizi.

Verso una sicurezza più integrata e trasparente

Ad oggi, Chrome segnala già la presenza di credenziali non sicure, basandosi su database di violazioni note. Con il prossimo aggiornamento, il browser non si limiterà più a notificare, ma potrà anche intervenire attivamente, agevolando un comportamento più virtuoso da parte degli utenti.

Questa novità si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento della sicurezza automatica nei servizi Google. L’idea è quella di eliminare gli attriti che spesso bloccano l’adozione di buone pratiche, offrendo strumenti intelligenti che tutelano l’utente senza complicarne la vita digitale.