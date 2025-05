Galaxy A15 e A16 ricevono Android 15: Samsung punta anche su dispositivi più economici

Samsung ha ufficialmente avviato la distribuzione dell’aggiornamento alla One UI 7 basata su Android 15. Un lancio che riguarda, in particolare, due dei suoi smartphone di fascia bassa più popolari, ovvero Galaxy A15 e GalaxyA16. Dopo aver completato il rilascio sui modelli top di serie, come i GalaxyS24 e S25, l’azienda sudcoreana concentra ora i suoi sforzi su dispositivi più economicamente accessibili. La distribuzione è iniziata dalla Corea del Sud, come da prassi, e proseguirà nei prossimi giorni con una diffusione graduale nei principali mercati internazionali, Italia inclusa.

Un aggiornamento che valorizza anche i Galaxy meno costosi

I firmware iniziali dell’aggiornamento, identificati dalle sigle BYE2 e BYD5, fanno pensare che Samsung stia seguendo una tabella di marcia ben definita. Anche se le novità introdotte per Galaxy A15 e A16 non raggiungono il livello di innovazione riservato agli smartphone premium, il nuovo upgrade risulta comunque ricco di migliorie. L’esperienza utente è stata affinata con transizioni grafiche più fluide, sono presenti nuove animazioni e una maggiore reattività dell’interfaccia.

È stato introdotto anche un nuovo sistema di widget, ed è stata migliorata la gestione delle notifiche, ora separate dai controlli rapidi. Compare poi la “Now Bar“, ossia uno strumento pensato per facilitare l’accesso alle attività rilevanti del momento. Anche il drawer delle app ora presenta uno scorrimento verticale, per un’interazione più semplice e intuitiva. Il passaggio alla One UI 7 rappresenta quindi un’importante evoluzione per i modelli Galaxy A15 e A16. Samsung conferma così il suo impegno nell’estendere il supporto software anche ai dispositivi più economici. Gli utenti potranno beneficiare non solo di una nuova interfaccia rinnovata, ma anche delle patch di sicurezza di aprile 2025, elemento fondamentale per mantenere la sicurezza dei propri dati.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento, è sufficiente accedere al menu “Impostazioni, andare su Aggiornamento software e cliccare la voce Scarica e installa. In alternativa, è possibile utilizzare il software Smart Switch da computer. Il lancio globale dovrebbe concludersi entro poche settimane, portando Android 15 su una vasta tipologia di dispositivi Galaxy A.