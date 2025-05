Xpeng MONA M03 Max: l’elettrica sofisticata dal prezzo sorprendente

Arriverà presto il debutto italiano della nuova Xpeng MONA M03 Max In realtà, MONA è l’acronimo di “Made Of New AI”. Nonostante il lancio infelice per il mercato europeo, la sostanza del prodotto lascia poco spazio all’ironia. Il marchio cinese ha infatti annunciato ufficialmente l’arrivo in commercio della versione top di gamma della sua berlina elettrica, un’auto che vuole rompere gli schemi del segmento.

La Xpeng MONA M03 Max si distingue per linee aerodinamiche estreme. Il suo coefficiente Cx raggiunge uno straordinario 0,194. Non un dettaglio da poco, visto che l’efficienza parte proprio dalla forma. Il tetto panoramico in vetro copre gran parte della vettura e filtra il 99,9% dei raggi UV. Gli interni della Xpeng sono minimal chic, con un grande display centrale che domina la plancia. A bordo, ogni dettaglio è pensato per offrire una sensazione premium, a partire dai sedili anteriori con supporto lombare regolabile su tre livelli. Il portellone posteriore elettrico completa un’esperienza utente comoda e moderna.

Tech anche nella guida

La berlina monta un motore elettrico da 160 kW e 250 Nm di coppia, alimentato da una batteria LFP da 62,2 kWh. L’autonomia dichiarata secondo ciclo CLTC è di 580 km. Durante la ricarica, l’efficienza resta protagonista: dal 30% all’80% in soli 26 minuti grazie alla ricarica DC ad alta potenza. Nessun LiDAR: la guida assistita si affida a 7 telecamere e due chip NVIDIA Orin-X, seguendo un approccio vicino a quello di Tesla. L’intelligenza artificiale Turing di Xpeng promette prestazioni sorprendenti anche nelle situazioni più complesse. Disponibile anche un avanzato sistema di parcheggio automatico, perfezionato nei mesi di sviluppo extra.

Prezzo incredibile per la nuova Xpeng

Con tutte queste caratteristiche, quanto costa davvero la Xpeng MONA? Il prezzo ufficiale è di 155.800 yuan, pari a circa 19.200 euro. Si può davvero ottenere tutto questo a meno di ventimila euro? Gli aggiornamenti OTA, l’estetica ricercata e l’attenzione per l’esperienza utente confermano che sì, è possibile. Xpeng decide così di colpire nel mercato con raffinatezza, efficienza e tecnologia, senza chiedere un patrimonio. Il modello verrà apprezzato?