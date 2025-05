Samsung: vicino anche il lancio di One UI 8.5?

Ciò che rende la notizia ancora più interessante è la strategia che sembra delinearsi. Samsung potrebbe aver deciso di saltare le consuete versioni intermedie come le 8.1 o 8.1.1, puntando, invece, su un aggiornamento più consistente a metà ciclo. Una mossa che segna, forse, un cambiamento di approccio rispetto agli anni passati. Invece di rilasciare aggiornamenti frequenti ma leggeri, l’azienda potrebbe preferire introdurre pacchetti più ricchi, ma meno frequenti.

È possibile che tale decisione sia legata al tempo richiesto per completare il rollout di One UI 7, che aveva accumulato qualche ritardo. Ottimizzare i tempi e concentrare le risorse su aggiornamenti più completi potrebbe rivelarsi una scelta efficace. Samsung dovrebbe avviare a breve, probabilmente entro la fine del mese, il programma di beta testing per la One UI 8.0. Ciò almeno per i dispositivi della gamma Galaxy S25. Chi avrà accesso a tale versione sarà molto probabilmente anche tra i primi a ricevere l’aggiornamento alla 8.5.

Per ora, non resta che attendere i prossimi annunci ufficiali e seguire da vicino l’evoluzione delle prossime versioni di One UI. Il futuro del software Samsung è già in movimento e le prossime settimane potrebbero riservare sorprese interessanti.