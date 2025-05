Giamaro Automobili Katla: il debutto italiano delle hypercar “vulcaniche”

Katla non è un nome scelto a caso. È il vulcano islandese più temuto d’Europa, e ora anche un’hypercar italiana fuori dagli schemi. L’ha voluta così Giacomo Commendatore, mente dietro Giamaro Automobili e patron di Eminflex, spinto dal desiderio di qualcosa di autentico e radicale. L’identità del brand affonda le radici in terra modenese, tra colori forti, giallo e blu, e una “G” stilizzata che campeggia sul cofano. Il debutto mondiale della vettura ha lasciato già il segno. In sala il ruggito del V12 quadriturbo ha dominato il silenzio, tra lo stupore della stampa internazionale. Al volante, il collaudatore Loris Bicocchi, figura chiave nello sviluppo del progetto insieme al fondatore.

Le linee della Giamaro Katla tagliano l’aria come lame, scolpite per l’efficienza aerodinamica. Ogni dettaglio dell’abitacolo riflette una visione esclusiva, curata attraverso il concetto di “personal engineering”: ogni cliente partecipa alla creazione, ogni esemplare diventa unico. Gli interni, rivestiti in materiali pregiati, accolgono con essenzialità e tecnologia su misura. La monoscocca interamente in carbonio unisce leggerezza e rigidità strutturale, garanzia di controllo assoluto anche alle velocità più adrenaliniche. L’esperienza di guida diventa immersione totale, un’estensione sensoriale.

Il V12 quadriturbo: il fuoco della Giamaro Katla

Perché fermarsi a dodici cilindri se se ne possono domare oltre duemila cavalli? Il motore V12, sviluppato da zero in configurazione “hot V” a 120°, è un’opera meccanica senza precedenti. Il motore della Giamaro Katla sprigiona 2.157 Cv, rendendola una delle auto stradali più potenti mai costruite. Il sound è un grido primordiale, impossibile da ignorare. Non si tratta solo di accelerare. È un modo di sentire la strada, di vivere ogni curva come se fosse la prima. Per chi desidera di più, è già in arrivo Albor, il secondo modello ispirato a un altro vulcano leggendario. Il prezzo? 2.470.000 euro, esclusi oneri fiscali. Una cifra da capogiro, ma come misurare il valore di ciò che non ha eguali?