Nintendo: arriva la conferma sui titoli first party e le key card

Uno dei prodotti più attesi all’interno del panorama video ludico mondiale sicuramente è la prossima consolidi Nintendo, stiamo ovviamente parlando di Switch 2, il prodotto in questione infatti arriverà in vendita nel mercato giapponese e internazionale il prossimo 5 giugno e ovviamente porterà con sé alcuni titoli già pronti per il rilascio prodotti da Nintendo, più famoso fra tutti, ovviamente Mario kart World.

Ora però gli interrogativi della community si sono spostati su come verranno rilasciati i titoli in questione, nello specifico sul formato fisico che molti utenti potrebbero desiderare di acquistare al posto del formato digitale, ricordiamo infatti che Nintendo proprio in occasione della presentazione della sua console di seconda generazione, ha annunciato anche le key card, ovvero delle cartucce di gioco che al proprio interno non contengono il titolo completo, bensì un codice che consente il download digitale del titolo stesso, le quali però si comportano come i supporti fisici del passato, consentendo scambi e vendite di qualsiasi genere.

I titoli first party non nelle key card

Ebbene, l’azienda ha annunciato tramite una dichiarazione ufficiale che i titoli first Party non verranno utilizzati con il nuovo formato ma sfrutteranno quello standard, dunque verranno caricati completamente all’interno delle cartucce fisiche utilizzabili con la con console, nello specifico i titoli di questo genere sono quelli prodotti e distribuiti interamente da Nintendo, scelta probabilmente saggia dal momento che molti appassionati potrebbero desiderare di arricchire la loro collezione con i giochi veri e propri e completi piuttosto che con i codici per scaricarli.

Si tratta dunque di una novità decisamente importante e soprattutto gradita alla community che certamente non aveva preso di buon grado l’utilizzo dei codici di download per titoli storici, soprattutto poiché questa modalità crea una forte dipendenza della community dei server Nintendo, esponendo di fatto alla perdita dei propri titoli, qualora intendo dovesse decidere di dismettere i server dai quali scaricarli.