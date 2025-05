Mercedes – AMG: la rivoluzione silenziosa di Affalterbach

L’era delle supercar elettriche entra nel vivo anche per Mercedes – AMG, che si prepara a lanciare la sua prima GT Coupé a zero emissioni. Dopo le versioni EQS, sia berlina che SUV, arriva finalmente il primo modello sviluppato interamente come sportiva elettrica. I test su strada sono già iniziati e i prototipi, seppur camuffati, mostrano dettagli sempre più specifici. L’aspetto generale è aggressivo, con fari anteriori e gruppi ottici posteriori ormai nella loro configurazione finale. Nonostante l’assenza del nome ufficiale, l’identità del nuovo bolide di Affalterbach è ormai chiara.

Mercedes-AMG: tecnologia e potenza oltre ogni limite

Il design della Mercedes-AMG riprende la silhouette della GT Coupé a quattro porte, ma con elementi esclusivi pensati per un’auto elettrica. Il portello di ricarica, ad esempio, è stato collocato dietro, sul lato del passeggero. L’alettone posteriore attivo promette maggiore stabilità a velocità elevate e funziona anche come freno aerodinamico. Non mancano soluzioni stilistiche già viste su versioni ibride, come le maniglie integrate nella carrozzeria e i finestrini privi di cornice. Le ruote montano pneumatici sportivi forniti da Michelin, ma i cerchi sembrano ancora provvisori. Dettagli come la linea del tetto e il posteriore suggeriscono un’impostazione da berlina sportiva a cinque porte, in linea con il layout tipico della gamma Vision AMG.

Il cuore della futura Mercedes-AMG elettrica resta ancora avvolto nel mistero. In ogni caso, si prevede l’adozione di un’architettura a 800volt, in grado di assicurare tempi di ricarica molto ridotti e un’autonomia più elevata rispetto alla AMG EQS, che raggiunge i 500Km. L’obiettivo dichiarato è superare di gran lunga i 649CV della sorella maggiore, con configurazioni che potrebbero arrivare oltre i 1.000CV.

A rendere possibile tutto ciò saranno i motori elettrici a flusso radiale sviluppati da YASA, azienda inglese controllata da Mercedes. Ogni unità pesa appena 24kg ma può generare fino a 473CV e 800Nm di coppia. La configurazione dual motor porterebbe la potenza a quasi 950CV, mentre una versione con tre o quattro motori potrebbe raggiungere numeri da record. Il confronto con la GT 63 SE Performance, ibrida plug-in da 831CV, diventa quindi inevitabile. Resta da vedere se il nuovo modello saprà offrire la stessa scarica di adrenalina, anche se in versione silenziosa.