Switch 2: Nintendo pensa a due nuove opzioni per batteria e sicurezza

Il lancio della console di nuova generazione di Nintendo è ormai imminente, il prossimo 5 giugno infatti verranno aperte le vendite e gli utenti potranno ordinare e acquistare Nintendo switch 2, ovviamente la curiosità è tanta e gli utenti non vedono l’ora di mettere le mani su sia per poterci giocare, ma anche per scoprire cosa nasconde sotto la propria scocca sia in termini di hardware ma anche in termini di sistema operativo.

Grazie però all’applicazione intendo Today due dettagli possiamo già conoscerli, nello specifico sembra che Nintendo abbia imparato dal passato e abbia dunque deciso di introdurre due interessanti funzionalità per la tutela della sicurezza e per la tutela della batteria, scopriamo insieme di cosa si tratta nello specifico.

Sicurezza e batteria

sembra proprio che Nintendo abbia voluto guardare con più attenzione alla sicurezza della propria console, ha deciso infatti di inserire al suo interno la possibilità di impostare un codice Pin che verrà richiesto ogni qualvolta la console finirà in modalità di riposo, dunque ogni volta che il dispositivo in questione verrà acceso per potervi accedere, dovrete inserire un Pin pre impostato che farà da vero e proprio codice di sblocco, un’aggiunta decisamente importante dal momento che in passato il blocco presente serviva soltanto a spegnere lo schermo della console, caratteristica utile per preservare l’autonomia residua ma sicuramente un po’ meno in termini di sicurezza, il nome dell’opzione è “System Lock“.

L’altra funzionalità che invece verrà introdotta sempre con la seconda generazione della console riguarda la tutela della salute della batteria, sarà infatti possibili impostare come ricarica massima il 90% dell’autonomia totale della batteria, ciò aiuterà a preservarla evitando una sua usura prematura, si tratta effettivamente di una caratteristica molto presente nei dispositivi elettronici di ultima generazione che può certamente tornare utile anche ad un prodotto della natura di questa console.