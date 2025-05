Skoda Elroq, il SUV elettrico che punta su spazio e tecnologia

Funzionalità e sostenibilità si fondono a bordo della nuova Skoda Elroq. Il SUV compatto 100% elettrico che entra nel settore C con l’ambizione di conquistare una larga fetta di pubblico. Il nuovo modello rappresenta una tappa fondamentale nel piano di elettrificazione del marchio, che prevede il lancio di sei nuovi veicoli elettrici entro il 2026. A tal proposito, la Elroq nasce sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, una scelta che ha permesso di migliorare spazi interni e versatilità.

Prestazioni elettriche e capacità di carico: la Skoda Elroq convince

All’interno della nuova Skoda prevale uno stile minimalista ma curato. Il cruscotto presenta linee essenziali e materiali riciclati, a conferma dell’attenzione del brand alla sostenibilità. I comandi fisici sono stati ridotti al minimo. Lasciando spazio a un ampio display centrale da 13” per la gestione delle principali funzionalità del veicolo. Sotto lo schermo, però, non mancano tasti fisici utili per climatizzazione e modalità di guida. Dietro al volante a tre razze si trova un piccolo ma pratico pannello da 5” che integra la strumentazione digitale. L’ interno offre 48litri totali di spazio nei vani portaoggetti e soluzioni come due portabicchieri, un pad per la ricarica wireless e il selettore della trasmissione collocato nel tunnel centrale.

Le diverse versioni della Skoda Elroq coprono un’ampia tipologia di esigenze. Si parte dalla Elroq50 con batteria da 55kWh e trazione posteriore, fino ad arrivare alla sportiva ElroqRS con due motori, trazione integrale e una potenza combinata di 250kW. L’autonomia varia da 370 a oltre 560km a seconda della configurazione scelta. Anche il bagagliaio è ben studiato. Si parla infatti di 480 litri in configurazione standard fino a 1.580l con i sedili posteriori abbassati.

La possibilità di personalizzare gli interni tramite pacchetti “Design Selection” aggiunge poi un ulteriore livello di flessibilità, confermando l’identità smart e versatile del modello. La Elroq è già disponibile in Italia a partire da 34.500€, posizionandosi in modo competitivo nel mercato delle elettriche. Insomma, una proposta concreta per chi cerca un SUV efficiente, spazioso e moderno.