Italia e rinnovabili: troppa energia, poca rete per gestirla

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria corsa alle rinnovabili in Italia: sempre più pannelli solari, sempre più pale eoliche, e una crescente consapevolezza che il futuro energetico deve essere più pulito. Ma c’è un lato meno visibile di questa trasformazione che sta iniziando a farsi sentire: la rete elettrica italiana comincia a mostrare segni di fatica.

La vera sfida delle rinnovabili in Italia

A dirlo non sono solo gli esperti, ma i numeri nudi e crudi dell’IREX Annual Report 2025, appena presentato a Roma nella sede del GSE. Il rapporto spiega che la velocità con cui stiamo installando nuovi impianti fotovoltaici ed eolici ha superato la capacità della nostra rete elettrica di gestire tutta questa energia. Il risultato? Sempre più spesso, l’elettricità prodotta non trova “spazio” per essere trasportata e viene tagliata (è il cosiddetto curtailment), oppure finisce per essere venduta a costo zero, se non addirittura negativo. In Sardegna, nel 2024, è successo nel 96% dei casi. Insomma: produciamo energia verde che poi non riusciamo a usare davvero.

Il problema non è che abbiamo troppa energia pulita — sarebbe fantastico! — ma che ci manca la flessibilità per gestirla bene. E qui entra in gioco una parola chiave: accumulo. Il report suggerisce di puntare tutto sul nuovo meccanismo chiamato MACSE, che sarà attivato nel settembre 2025 e che dovrebbe incentivare la realizzazione di sistemi per conservare l’energia in eccesso e restituirla nei momenti di bisogno. Un po’ come riempire una borraccia d’acqua quando piove, per berla più tardi quando c’è sete.

Ma non basta. Dal 2025 è entrato in vigore anche il regolamento TIDE, una riforma importante che permette di gestire meglio l’energia in tempo reale, coordinando anche piccoli impianti distribuiti. È come mettere insieme tanti pezzi di un puzzle per formare un sistema più intelligente e resiliente, capace di adattarsi e funzionare anche sotto pressione.

Il futuro? Secondo i piani del PNIEC, ci sarà spazio anche per il ritorno del nucleare, con 8 GW entro il 2050. Ma il vero nodo resta la rete: se non la rendiamo più efficiente e flessibile, rischiamo che tutta questa bella energia verde rimanga bloccata ai box.