Death Stranding dal gioco al film: ecco quando

Hideo Kojima e il suo universo di Death Stranding si prepara ad arrivare sul grande schermo. A tal proposito, dopo mesi di speculazioni, è arrivata la conferma ufficiale. L’adattamento cinematografico del celebre videogioco arriverà per il 2027. L’annuncio è arrivato direttamente da Kojima. Il quale ha riferito diverse informazioni durante un’intervista. Qui il celebre autore ha parlato anche dei suoi progetti futuri. La pellicola sarà prodotta da A24 in collaborazione con Kojima Productions. Una sinergia che promette una trasposizione curata. Ciò tanto dal punto di vista estetico quanto da quello narrativo.

Death Stranding arriva sul grande schermo: ecco i dettagli

Alla regia è stato chiamato Michael Sarnoski. Già conosciuto per film come Pig (2021). E A Quiet Place: Giorno 1 (2024). Scelta apprezzata per il suo approccio alla regia. Il quale risulta in linea con le atmosfere proprie dell’universo di Death Stranding. L’annuncio ha scatenato l’entusiasmo degli appassionati. Eppure, il progetto è ancora agli inizi. A tal proposito, infatti, non è ancora iniziata la fase di casting. Al momento, è stato rivelato che le riprese inizieranno subito dopo la distribuzione di The Death of Robin Hood. Un altro film diretto da Sarnoski e prodotto da A24. L’arrivo di tale pellicola è atteso, infatti, a breve.