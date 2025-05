CoopVoce EVO 20: tariffa mobile senza rincari e senza sorprese

Hai presente quelle offerte telefoniche che sembrano convenienti, ma poi tra asterischi, costi nascosti e aumenti improvvisi, ti lasciano con l’amaro in bocca? Ecco, CoopVoce ha deciso di fare il contrario. Fino al 28 maggio, puoi passare a CoopVoce con l’offerta EVO 20 e avere tutto quello che ti serve a 4,90 € al mese. Per sempre. Sì, davvero: per sempre. Nessun aumento dopo un anno, nessuna sorpresa.

Con CoopVoce EVO 20 arriva un’offerta chiara, onesta e digitale

Con EVO 20 hai 20 GB alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti, il tutto su rete 4G con copertura nazionale al 99,8%. E se stai pensando “sì, ma quanto costa attivarla?”, la risposta è niente: attivazione gratuita, sia che tu scelga di ricevere la SIM a casa, sia che tu preferisca ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi per l’Italia.

Il bello è che CoopVoce ha deciso di semplificarti la vita: puoi ordinare la SIM fisica, oppure optare per la eSIM, se hai uno smartphone compatibile. Ti basta lo SPID e in pochi minuti attivi tutto direttamente online, senza uscire di casa.

E se sei già cliente CoopVoce e vuoi passare a EVO 20? Nessun problema: puoi farlo con un cambio promo a 9,90 €.

Tra i vantaggi inclusi, ci sono funzionalità utili e spesso trascurate: puoi usare l’offerta come hotspot gratuito, bloccare i numeri a sovrapprezzo per evitare brutte sorprese e gestire tutto in autonomia (o con un esperto) tramite App o chat. E per chi fa la spesa da Coop, c’è anche l’Autoricarica con la spesa, che trasforma i tuoi punti Coop in ricariche telefoniche.

In più, CoopVoce ha scelto anche la strada della sostenibilità: le SIM spedite a casa sono ecoSIM, realizzate in plastica riciclata da vecchi frigoriferi. Una scelta concreta, non solo di marketing.

In sintesi? Nessun vincolo, nessun costo extra, nessuna fregatura. Solo un’offerta chiara, onesta e conveniente, perfetta se vuoi finalmente una tariffa che non cambi le carte in tavola ogni pochi mesi.