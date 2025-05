Apple, iPadOS 17.77: bloccata la firma per colpa di un bug pericoloso

La firma riguardante iPadOS 17.7.7 è stata ufficialmente bloccata. Questa nuova versione che fu lanciata a maggio per tutti gli iPad più datati, ha fatto riscontrare ad Apple alcuni problemi importanti legati ad alcune applicazioni e al loro funzionamento. Tutto riguarda soprattutto il login all’interno di alcune app in particolare, problema segnalato anche da diversi utenti.

Il problema: disconnessioni continue e rischio perdita dati

Dopo aver installato iPadOS 17.7.7, molti utenti hanno notato che le app chiedono continuamente di effettuare il login, come se fossero appena installate. Questo comportamento riguarda tutte le app, non solo quelle di terze parti, creando disagi notevoli. Sono state segnalate infatti disconnessioni continue all’apertura di alcune applicazioni, problemi per i giochi con i salvataggi che non venivano fissati su iCloud e molto altro ancora.

Apple interviene: firma dell’update bloccata

Gli utenti non potranno più installare dunque l’aggiornamento di questa versione di iPadOS proprio per determinate problematiche. Tutto verrà ripristinato probabilmente alla risoluzione del problema, per cui bisognerà attendere:

Niente più aggiornamento via OTA (Over-The-Air) : chi ha già installato iPadOS 17.7.7 deve convivere con il bug;

Nessuna dichiarazione ufficiale da Apple: l’azienda non ha ancora spiegato cosa abbia causato il problema, ma la scelta di bloccare la firma conferma che si tratta di un malfunzionamento grave.

Soluzioni? Per ora nessuna

Per chi ha già aggiornato il proprio iPad a iPadOS 17.7.7, la situazione è complicata. Al momento, non esiste una soluzione pratica per risolvere il problema del login delle app.

Disattivare Tempo di Utilizzo o modificare le impostazioni di Safari non risolve nulla;

Ripristinare l’iPad alle impostazioni di fabbrica senza ripristinare un backup non migliora la situazione.

L’unica opzione è aspettare che Apple rilasci un nuovo aggiornamento correttivo. Fino ad allora, chi ha già installato iPadOS 17.7.7 dovrà convivere con un sistema instabile e scomodo, soprattutto per chi utilizza frequentemente app che richiedono l’accesso.