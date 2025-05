Android, Google Chrome: ora i codici OTP verranno inseriti automaticamente

Immaginate di utilizzare Chrome sul vostro smartphone Android e di richiedere un codice OTP per un’autenticazione. Di solito bisogna attendere l’SMS, aprirlo per leggere il codice in questione, e poi incollarlo all’interno di Google Chrome nella pagina dedicata. Android però adesso si sta preparando a permettere agli utenti di inserire automaticamente questi codici, senza doverli andare a leggere e incollarli.

Come funziona l’inserimento automatico dei codici OTP

Attualmente, quando si riceve un codice OTP via SMS per accedere a un sito web tramite Chrome, bisogna:

Richiamare la tendina delle notifiche per vedere il codice;

Memorizzarlo o copiarlo;

Incollarlo manualmente nel campo di inserimento del sito.

Con la nuova funzione, invece, Chrome rileverà automaticamente il codice OTP ricevuto via SMS e lo inserirà direttamente nel campo di verifica del sito.

Rilevamento automatico : il browser legge il messaggio e identifica il codice OTP;

Compilazione automatica : il codice viene inserito nel campo di verifica senza richiedere azioni aggiuntive;

Maggiore velocità: il processo diventa istantaneo, senza necessità di passaggi manuali.

Una funzione già presente nelle app Android

Questa funzione non è del tutto nuova per gli utenti Android. L’inserimento automatico degli OTP è già disponibile da tempo nelle app, dove i codici ricevuti via SMS possono essere compilati in modo automatico nei campi di verifica. Con questo aggiornamento, Google porta la stessa comodità anche ai siti web navigati tramite Chrome.

Sicurezza: meglio usare app di autenticazione

Bisogna tener presente che questa novità in arrivo concede dunque molta più rapidità ma allo stesso tempo che non si tratta di un sistema sicuro in quanto i codici OTP tramite SMS non lo sono per nulla. Sono infatti diverse le eventualità in cui un messaggio potrebbe essere intercettato, magari da chi ha truffato la sua vittima mediante la tecnica del SIM Swap.

Altre novità recenti di Chrome per Android

Questa funzione è solo l’ultima di una serie di miglioramenti introdotti su Chrome per Android:

Lettore PDF nativo : permette di visualizzare e gestire documenti PDF direttamente nel browser;

Protezione basata su AI per le notifiche: blocca le notifiche sospette, migliorando la sicurezza durante la navigazione.

Google continua a perfezionare Chrome, rendendolo non solo più comodo, ma anche più sicuro per gli utenti Android. Con l’inserimento automatico degli OTP, navigare e accedere ai servizi online sarà ancora più semplice.