Xbox Game Pass arriva la raccolta Retro Classic

Il colosso americano Microsoft continua senza sosta a stupire i propri utenti con tante fantastiche proposte. Da qualche giorno sono stati resi disponibili per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass i nuovi videogiochi per la seconda metà del mese, ma a quanto pare le sorprese non sono ancora finite. L’azienda ha infatti da poco reso disponibile la nuova promozione denominata Retro Classic. Quest’ultima include fino a ben 50 videogiochi classici di Activision, ai quali potranno accedere per l’appunto gli abbonati al servizio.

Xbox Game Pass, arriva la nuova super promozione Retro Classic

Continuano le sorprese per gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass con una nuova sorprendente promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo nota con il nome di Retro Classic. Con quest’ultima, l’azienda permetterà agli utenti abbonati di accedere ad addirittura 50 videogiochi classici di Activision. Già così sembra una promo davvero favolosa, ma il colosso Microsoft ha inoltre confermato che arriveranno anche altri titoli, per un totale di quasi 100 videogiochi. Vediamo qui di seguito i nomi di questi ultimi.

Xbox Game Pass- videogiochi in arrivo con la promo Retro Classic

• Activision prototype #1

• Atlantis

• Atlantis II

• Barnstorming

• Baseball

• Beamrider

• Bloody Human Freeway

• Boxing

• Bridge

• Caesar II

• Checkers

• Chopper Command

• Commando

• Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood

• Cosmic Ark

• Crackpots

• Decathlon

• Demon Attack

• Dolphin

• Dragster

• Enduro

• Fathom

• Fire Fighter

• Fishing Derby

• Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist

• Freeway

• Grand Prix

• H.E.R.O.

• Kaboom!

• Laser Blast

• MechWarrior

• MechWarrior 2: 31st Century Combat

• Megamania

• Pitfall II: Lost Caverns

• Pitfall!

• Police Quest 1

• Pressure Cooker

• Riddle of the Sphinx

• River Raid

• River Raid II

• Robot Tank

• Sky Jinks

• Space Quest 2

• Space Quest 6

• Space Treat Deluxe

• Spider Fighter

• Star Voyager

• Tennis

• The Adventures of Willy Beamish

• The Dagger of Amon Ra

• Thwocker

• Title Match Pro Wrestling

• Torin’s Passage

• Trick Shot

• Vault Assault

• Venetian Blinds

• Zork I

• Zork Zero

• Frostbite

• Quest for Glory 1