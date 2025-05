La luce invisibile della vita: la scoperta che cambia la biofisica

Immagina di poter vedere una luce fioca, quasi impercettibile, che emana da ogni essere vivente. Non parliamo di magia, né di effetti speciali da film sci-fi, ma di scienza pura. E a scoprirlo, o meglio a catturarlo, ci ha pensato un gruppo di ricercatori dell’Università di Calgary e del Consiglio nazionale delle ricerche del Canada. Il risultato? Uno studio pubblicato su The Journal of Physical Chemistry Letters che sembra uscito da un romanzo di Asimov: ogni organismo vivo emette una luce debolissima, invisibile all’occhio umano, ma visibile con speciali telecamere.

Ora possiamo vedere la luce della vita, grazie alla tecnologia

Questa luce è causata da ciò che accade dentro di noi, a livello cellulare. Le cellule, quando sono attive e vive, producono energia. E in quel processo rilasciano minuscoli fotoni, cioè particelle di luce. Si chiama Ultraweak Photon Emission (UPE), e anche se il nome sembra complicato, il concetto è sorprendentemente semplice: se sei vivo, brilli. Quando smetti di brillare, non lo sei più.

Per dimostrarlo, i ricercatori hanno osservato quattro topi con telecamere ultra sensibili, prima e dopo la morte. E le immagini parlano chiaro: da vivi, i topi emettevano luce su tutto il corpo, in particolare da testa, zampe e organi. Dopo l’eutanasia? Quasi buio totale. Una differenza netta, documentata con esposizioni di un’ora per ciascuna immagine.

La cosa interessante è che questa strana “luce della vita” non riguarda solo gli animali. Gli scienziati hanno ripetuto l’esperimento anche con delle piante, come l’arabetta e la pianta ombrello. Anche lì, stesso risultato: le foglie staccate continuano a brillare, soprattutto quando sono sotto stress, come dopo un taglio o un trattamento chimico.

Quindi sì, la vita si accende, letteralmente. E questa scoperta non è solo poetica: apre nuove strade per monitorare la salute di piante e animali in modo completamente non invasivo. Basta una telecamera. Nessun ago, nessun elettrodo. Solo la luce, che c’è sempre stata. Dove non la vedevamo.

E a pensarci bene, è quasi commovente. Sapere che la vita si manifesta anche così, con una piccola luce che pulsa finché c’è qualcosa che vale la pena accendere.