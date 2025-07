Console per videogiochi retrò a meno di 30€ su AliExpress: è un AFFARE

Sebbene la grafica super avanzata rappresenti un elemento importante per milioni di utenti in tutto il mondo, al giorno d’oggi ci sono persone che vogliono rivivere un’esperienza passata, anche nell’ambito delle console. Più precisamente stiamo parlando di coloro che amano i giochi retrò, ovvero titoli di un tempo che sono stati letteralmente surclassati nell’aspetto grafico, ma non nell’anima e nella loro qualità generale. Grazie all’ultima offerta disponibile su AliExpress, tutti noi possiamo rivivere quest’emozione, senza rinunce particolari.

Il prodotto di cui vi vogliamo parlare è una console per videogiochi portatile retrò, con sistema operativo Linux, che offre accesso ad una infinità di giochi, o comunque alla possibilità di installarne di terze parti, ampliando il più possibile il proprio ambito di utilizzo. A prima vista appare essere come il vecchio GameBoy a colori, in questo caso realizzato interamente in plastica quasi “trasparente”, ovvero facilita la visione delle componenti interne, con un display IPS da 3,5 pollici di diagonale, completamente a colori e retroilluminato.

Il sistema di controllo si affida interamente a tasti analogici, con la presenza di quattro pulsanti classici e tastierino, mentre poco sotto due ulteriori pad che facilitano ad esempio lo spostamento dei personaggi all’interno di scenari più o meno complessi.

AliExpress: questa è l’occasione perfetta per risparmiare

Ciò che convince maggiormente di un prodotto complessivamente discreto, proprio per la presenza di 21 emulatori, che permettono in questo modo di avviare davvero tantissimi giochi, è sicuramente il prezzo finale di vendita. Il dispositivo sarebbe in commercio ad un listino di 116,60 euro, ma oggi con la promozione del 75% è possibile farlo vostro andando ad investire solamente 28,14 euro. L’ordine è da completare subito al seguente link.

Le sue dimensioni sono estremamente ridotte, può stare all’interno di un marsupio, così da facilitare il suo utilizzo in mobilità, anche grazie ad una autonomia più che valida.