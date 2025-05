WindTre, offerta WOW per gli ex clienti con 250 giga

Ritorna una delle offerte bomba più sensazionali dell’operatore telefonico italiano WindTre. Ci stiamo riferendo all’offerta denominata WindTre GO 250 XXS 5G. Quest’ultima è al momento proposta ad alcuni fortunati ex clienti dell’operatore telefonico. È un’offerta estremamente conveniente con un costo per il rinnovo mensile molto basso di appena 4,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre tenta i suoi ex clienti con un’offerta mobile wow con fino a 250 giga

In questi ultimi giorni gli ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre stanno ricevendo una proposta davvero allettante. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo l’attivazione dell’offerta mobile denominata WindTre GO 250 XXS 5G. Come suggerisce anche il nome, questa offerta arriva ad offrire agli utenti una enorme quantità di giga per navigare ad un prezzo molto basso.

Nello specifico, l’offerta in questione ha un costo di soli 4,99 euro al mese. L’operatore sta poi proponendo gratuitamente anche il costo di attivazione. Il bundle dell’offerta include minuti senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Sono poi inclusi fino a ben 250 giga di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Gli utenti potranno decidere di pagare il costo per il rinnovo mensile tramite il proprio credito residuo.

Anche questa volta, l’operatore telefonico WindTre ha avviato una apposita campagna SMS per invitare i suoi ex clienti a tornare. Come riportano anche i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco un esempio del messaggio inviato dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Hai ancora tempo per passare a WINDTRE con un’offerta 5G! 250GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 25/5. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go250xxs5gecm”.

Questo è comunque uno dei messaggi inviati dall’operatore ai suoi ex clienti. L’operatore sta infatti proponendo dei messaggi personalizzati e, per questo motivo, la data di scadenza per attivare l’offerta potrebbe cambiare da utente ad utente.