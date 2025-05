Netflix, stop sui vecchi Fire TV di Amazon: ecco da quando

Molti utenti resteranno delusi di fronte a questo annuncio ma ben presto potrebbero dover abbandonare l’idea di guardare Netflix dalla loro Fire TV Stick. Ci sono infatti alcuni modelli dichiarati obsoleti per quanto riguarda l’estesa gamma degli Amazon Fire TV. Dal 3 giugno 2025 infatti tutti i Fire TV Stick lanciati nel 2014, compresi quelli con a bordo Alexa Voice Remote prodotti nel 2016, dovranno dire addio alla possibilità di usare Netflix.

Sono stati inviati dei messaggi di posta elettronica agli utenti per avvisarvi in merito alla situazione. Almeno per ora, non si conosce il motivo preciso ma molto probabilmente potrebbe essere legato all’hardware ormai datato dei dispositivi in questione.

Netflix, addio ad alcuni dispositivi Amazon Fire TV: ecco cosa si può fare

Per chi desidera continuare a vedere Netflix, la soluzione più semplice è quella di acquistare un nuovo dispositivo compatibile. Amazon propone il suo Fire TV base a 20 dollari, comprensivo di telecomando con controllo vocale. Un’opzione economica per sostituire rapidamente i modelli non più supportati.

In alternativa, chi non intende rinnovare l’hardware potrebbe valutare il passaggio a un altro servizio di streaming. Anche se Netflix resta tra i più popolari – con 94 milioni di abbonati al piano con pubblicità – la concorrenza nel settore offre numerose alternative.

Come verificare se il dispositivo Fire TV è a rischio

Per capire se si possiede un modello Fire TV non più compatibile, è sufficiente accedere alle Impostazioni del dispositivo, entrare nella sezione Il mio Fire TV e cliccare su Informazioni. Se si tratta di un Fire TV Stick di prima generazione, è arrivato il momento di considerare un aggiornamento.

La disattivazione del supporto da parte di Netflix è imminente, e mancano pochi giorni al 3 giugno, data oltre la quale non sarà più possibile utilizzare l’app su questi dispositivi. Chi è coinvolto dovrà dunque agire in fretta per non perdere l’accesso ai contenuti.