iPhone

I futuri iPhone del 2025 potrebbero arrivare sul mercato con un prezzo più alto rispetto alle generazioni precedenti. Secondo quanto riportato, alla base del possibile aumento ci sarebbero le pressioni sui costi di produzione da parte di TSMC, principale fornitore di chip per Apple, unite all’incertezza geopolitica e commerciale che grava sul settore dei semiconduttori.

TSMC aumenterà i prezzi dei chip a 2nm

TSMC, la più grande fonderia di semiconduttori al mondo, avrebbe comunicato ai suoi clienti un aumento dei prezzi dei chip realizzati con processo a 2 nanometri, la tecnologia che sarà utilizzata per i prossimi SoC Apple, probabilmente a partire dal chip A19 Pro atteso nei prossimi iPhone di fascia alta.

Il passaggio alla litografia a 2nm promette maggior efficienza energetica e prestazioni superiori, ma comporta costi produttivi più elevati, che TSMC sembra intenzionata a trasferire ai suoi clienti. Apple, principale acquirente della fonderia taiwanese, potrebbe essere tra le aziende più esposte a questa dinamica, con effetti diretti sul prezzo finale dei dispositivi.

Oltre ai costi crescenti per la produzione dei chip, l’intero comparto della tecnologia è influenzato da tensioni commerciali globali, in particolare tra Stati Uniti e Cina. Le incertezze legate a possibili nuove politiche sui dazi all’importazione, soprattutto per i componenti elettronici prodotti in Asia, alimentano un clima di instabilità nel mercato globale degli smartphone.

Questi fattori incidono sia sui margini operativi delle aziende che sulla strategia di prezzo al consumo. Anche Apple, che finora ha cercato di mantenere stabile il listino dei suoi modelli principali, potrebbe essere costretta a rivedere i prezzi al rialzo per compensare i maggiori costi di produzione e le possibili restrizioni commerciali.

Un eventuale rincaro dei nuovi iPhone avrebbe ripercussioni su tutto il comparto smartphone, già alle prese con una domanda incerta e con margini di crescita ridotti. Il settore sta vivendo una fase delicata, dove innovazione tecnologica e accessibilità economica faticano a trovare equilibrio.

Gli analisti prevedono che un aumento dei prezzi dei dispositivi premium possa favorire cicli di aggiornamento più lenti da parte dei consumatori e una maggiore attenzione ai modelli di fascia media. La scelta di Apple, in questo contesto, potrebbe influenzare anche le strategie di altri produttori.

La combinazione tra aumento dei costi produttivi di TSMC e instabilità commerciale globale potrebbe portare a prezzi più alti per i futuri iPhone, attesi nella seconda metà del 2025. Apple non ha ancora commentato ufficialmente, ma i segnali provenienti dalla catena produttiva indicano che le prossime generazioni di smartphone saranno influenzate da dinamiche economiche e strategiche esterne, non solo da scelte tecnologiche interne.