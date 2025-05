Nubia Z70S Ultra e Pad Pro: emersi alcuni dettagli ufficiali

Nubia torna alla ribalta con due novità che promettono di attirare l’attenzione di molti utenti. Si tratta dello smartphone Z70S Ultra e del tablet Pad Pro. Entrambi i dispositivi sono stati presentati ufficialmente in Cina, ma il produttore ha già confermato che la commercializzazione avverrà anche in Italia. Lo Z70S Ultra rappresenta un’evoluzione diretta del modello precedente. Lo smartphone mantiene, infatti, la stessa base tecnica, ma introduce migliorie importanti soprattutto per il comparto fotografico e la batteria. Il cambiamento più rilevante riguarda, infatti, l’integrazione del nuovo sensore “Light & Shadow Master 990” da 50 MP. Quest’ultimo sviluppato in collaborazione con OmniVision. Tale sensore di quinta generazione da 35 mm, più grande e luminoso, riesce a catturare il 40% di luce in più.

Nuovi dispositivi Nubia: ecco i dettagli

Oltre al sensore principale, il sistema fotografico include un teleobiettivo periscopico da 64 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 50 MP. A completare ci sono tecnologie come l’autofocus a rilevamento di fase orizzontale e verticale. Ed anche la stabilizzazione ottica e la modalità HDR avanzata. Arricchito ulteriormente da funzionalità intelligenti basate sull’AI.

Il resto della scheda tecnica conferma l’anima da top di gamma. Il dispositivo presenta un processore Snapdragon 8 Elite, memorie LPDDR5X, archiviazione UFS 4.0 e un display da 144 Hz. Il nuovo smartphone Nubia non presenta fori o tacche e la fotocamera frontale nascosta sotto il vetro LongXi di seconda generazione. La batteria è stata potenziata grazie a una nuova unità agli anodi di silicio-carbonio da 6.600 mAh.

E non è tutto. Nubia ha svelato anche il nuovo Pad Pro. Si tratta di un tablet equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3. A cui si aggiungono la RAM LPDDR5X, storage UFS 4.0. Ed anche il sistema di raffreddamento a sei strati. Il display è da 10,9 pollici con risoluzione 2.8K. Quest’ultimo è affiancato da un comparto audio di livello grazie al supporto DTS:X Ultra. Disponibile anche la fotocamera frontale da 20 MP.

La distribuzione in Italia del nuovo smartphone Nubia è già iniziata. Il dispositivo è disponibile in due configurazioni di memoria. La prima, da 12 GB di RAM con 256 GB di storage viene venduta al prezzo promozionale di 729 euro. La seconda, invece, da 16 GB di RAM con 512 GB è disponibile a 829 euro. L’offerta prevede anche omaggi come caricabatterie e custodia, oltre alla possibilità di sostituzione gratuita del dispositivo entro i primi sei mesi. Il tablet Pad Pro, invece, sarà disponibile poco dopo il lancio dello smartphone. Anche se i prezzi italiani non sono ancora ufficiali, è probabile che resteranno competitivi.