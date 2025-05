ASUS e AMD rilanciano l’AI con la serie Expert P: inizia la nuova era per il business

Una rivoluzione silenziosa ma dirompente è andata in scena al Computex 2025 di Taipei. ASUS, in collaborazione con AMD, ha svelato la nuova serie di PC professionali Expert P-Series Copilot+, ideata per potenziare le attività delle piccole e medie imprese con tecnologie AI avanzate. La linea è alimentata dalla nuovissima famiglia di processori AMDRyzenAI Serie 300, in grado di fornire prestazioni straordinarie e un’efficienza progettata su misura per le sfide quotidiane del mondo del lavoro.

ASUS e AMD: esperienze su misura e protezione completa per ogni ambiente lavorativo

La proposta di ASUS comprende il portatile ExpertBook P3, i desktop tower e small-form factor ExpertCenter P700, gli all-in-one della serie P600 e il mini-PC ExpertCenter PN54. Ogni dispositivo è stato sviluppato con un preciso obiettivo. Ovvero quello di trasformare l’uso dell’intelligenza artificiale da concetto astratto a strumento quotidiano, accessibile e concreto. Il notebook P3, ad esempio, raggiunge fino a 66TOPS di potenza AI grazie ai processori AMD Ryzen AI PRO 7, mentre i modelli P600 e P700 offrono fino a 50TOPS, introducendo per la prima volta la tecnologia Copilot+ nei desktop e nei sistemi all-in-one di ASUS.

Alla base di questa nuova serie non c’è solo la potenza di calcolo. ASUS ha curato ogni aspetto della progettazione per rispondere alle esigenze reali delle aziende. Il design compatto e resistente dei dispositivi, le soluzioni di raffreddamento intelligenti e una vasta tipologia di porte I/O favoriscono una produttività senza interruzioni. Non mancano le funzioni avanzate di sicurezza. Infatti tutti i modelli includono ASUS ExpertGuardian, che protegge ogni livello del sistema, dal firmware all’hardware, e garantisce aggiornamenti e supporto fino a cinque anni.

Anche la collaborazione e la comunicazione ricevono un forte impulso grazie ad ASUS AI ExpertMeet, un assistente-AI integrato che traduce, trascrive e sintetizza le riunioni in tempo reale, mantenendo tutti i dati riservati all’interno del dispositivo. La serie Expert P nasce dunque come risposta concreta alle sfide dell’era digitale.