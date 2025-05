Nubia Flip 5G, ufficiale in Italia il nuovo pieghevole di Nubia

Il produttore tech Nubia ha da poco annunciato la disponibilità anche per il mercato italiano del suo nuovo smartphone pieghevole. Si tratta del nuovo Nubia Flip 5G , il quale è in grado di unire tecnologia e design premium ed elegante allo stesso tempo. Uno dei suoi punti di forza è senz’altro la compattezza, grazie al suo design pieghevole a conchiglia. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità.

Nubia annuncia la disponibilità in Italia del suo nuovo pieghevole Nubia Flip 5G

Nubia Flip 5G è il nuovo smartphone pieghevole dell’azienda ed è stata da poco annunciata la sua disponibilità anche per il mercato italiano. Come già accennato in apertura, una delle sue peculiarità è la sua compattezza grazie al suo design a conchiglia. Nonostante questo, le sue performance non sono messe in discussione. A bordo troviamo infatti il potente processore MediaTek Dimensity 7300X.

Quest’ultimo supportato dalla presenza di una GPU Arm-Mali G615, con 8 GB di memoria RAM e con tecnologia Memory Fusion. Quest’ultima permette di espandere ulteriormente la RAM fino a 20 GB. Non mancano poi fino a 256 GB di storage interno. All’interno, il nuovo smartphone di Nubia dispone di un display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.9 pollici.

La risoluzione è pari al FullHD+ ed è presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Esternamente è poi presente un secondo display. Si tratta sempre di un pannello con tecnologia OLED ma con una diagonale più compatta pari a 3 pollici. Con quest’ultimo, gli utenti potranno tenere a portata di mano le varie notifiche e potranno utilizzare diverse applicazioni senza aprire lo smartphone.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo pieghevole Nubia Flip 5G è già disponibile all’acquisto in Italia nel colorazioni Night Black e Lilac Purple ad un prezzo di 699,90 euro. Oltre a due anni di garanzia, l’azienda offre il servizio Premium Service per la sostituzione gratuita del display e della cerniera in caso di danni accidentali.