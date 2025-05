Intel

Intel ha ufficialmente mostrato per la prima volta Panther Lake, la sua prossima architettura per CPU consumer di fascia alta, destinata al debutto commerciale nei primi mesi del 2026. L’anteprima è arrivata in occasione di una presentazione dedicata al processo produttivo Intel 18A, che sarà utilizzato per la nuova generazione di chip. Sebbene la produzione di massa sia prevista entro la fine del 2025, Panther Lake rappresenta già una tappa chiave nella roadmap tecnologica dell’azienda.

Processori Panther Lake: costruiti con processo Intel 18A

I nuovi chip Panther Lake saranno i primi a essere realizzati con Intel 18A, nodo produttivo che segna l’ingresso nella tecnologia angstrom, successiva ai nanometri. Questo processo integra RibbonFET (transistor gate-all-around) e PowerVia, architettura di alimentazione sul retro del chip, entrambi già testati nel nodo precedente Intel 20A.

Intel 18A è il punto culminante della strategia “five nodes in four years”, con cui l’azienda intende recuperare terreno tecnologico rispetto a concorrenti come TSMC. Panther Lake, come primo prodotto 18A su scala consumer, fungerà da banco di prova per l’intera piattaforma.

Durante la presentazione, Intel ha mostrato die di Panther Lake già prodotti nei propri stabilimenti. Anche se non si tratta ancora di esemplari commerciali, questi chip rappresentano i primi risultati concreti del nodo 18A. La produzione su larga scala inizierà nel corso della seconda metà del 2025, con disponibilità prevista per il primo trimestre del 2026.

La scelta di annunciare il progetto con largo anticipo è parte della strategia di trasparenza verso il mercato e verso gli sviluppatori, che avranno tempo per ottimizzare software e sistemi in vista dell’arrivo dei nuovi processori.

Panther Lake sarà destinata principalmente a notebook e desktop di fascia alta, proseguendo l’evoluzione iniziata con Meteor Lake e Lunar Lake. Il salto di nodo e le nuove architetture di transistor dovrebbero garantire miglioramenti significativi in termini di prestazioni per watt, rendendo i chip ideali per applicazioni che richiedono potenza di calcolo avanzata, come AI locale, gaming, e software professionali.

Intel non ha ancora comunicato dati ufficiali sulle specifiche tecniche o sui core, ma ha lasciato intendere che Panther Lake porterà un cambiamento strutturale importante, non solo a livello di performance ma anche in termini di efficienza energetica.

Panther Lake: Intel accelera sulla roadmap tecnologica

Con l’anteprima di Panther Lake e l’adozione del processo Intel 18A, l’azienda punta a rientrare nella leadership tecnologica del settore, dopo anni di transizione. Il lancio previsto per l’inizio del 2026 sarà il frutto di un decennio di investimenti su architetture, nodi produttivi e design innovativi. Intel ribadisce così il proprio impegno a sviluppare soluzioni scalabili e competitive per il mercato consumer, rafforzando al tempo stesso l’offerta per segmenti enterprise e AI.