Intel Arc Celestial è in fase avanzata

Nonostante le difficoltà economiche che hanno colpito Intel, la compagnia non sembra intenzionata a fare passi indietro nel settore delle schede video. Infatti, alcune recenti indiscrezioni confermano che la terza generazione della linea Arc, nome in codice Celestial, sta proseguendo a pieno ritmo nello sviluppo. Su Twitter sono emersi dei dettagli su questa nuova generazione, svelati da un insider noto come Haze2K1. Le informazioni suggeriscono che Celestial è nella fase pre-silicon validation, un periodo in cui l’architettura della GPU viene testata tramite emulatori software per assicurarsi che i vari componenti funzionino correttamente prima di passare alla produzione vera e propria.

Battlemage B770 e l’evoluzione del mercato della quarta generazione di schede grafiche Intel Arc

Secondo le fonti, la progettazione di componenti cruciali come i core tradizionali e i core dedicati al ray tracing sarebbe già completata. Un passo fondamentale che lascia presagire una futura uscita del prodotto. Inoltre, le dichiarazioni ufficiali di Intel risalgono a fine 2024, quando la compagnia confermava che il team di sviluppo si trovava ormai nelle fasi finali di rifinitura di Celestial, e che il lavoro sulla quarta generazione di Arc, nome in codice Druid, sarebbe già iniziato. Le aspettative sono alte, poiché questa nuova famiglia di GPU potrebbe introdurre innovazioni significative.

In parallelo agli sviluppi di Celestial, cominciano a circolare anche voci sulla possibile scheda grafica di fascia alta della linea Battlemage, attesa per il prossimo futuro. Sebbene non ci siano dettagli ufficiali sul modello esatto, gli esperti del settore speculano su una versione migliorata, probabilmente la tanto discussa B770. Questa scheda sarebbe destinata a competere in una fascia più alta del mercato rispetto ai modelli precedenti, portando con sé nuove caratteristiche e prestazioni più elevate. Il futuro delle schede grafiche Intel appare quindi promettente, con un continuo miglioramento sia nella gamma Arc attuale che in quelle future.