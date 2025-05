Vodafone punta sulla Gen Z: 200GB, 5G e zero sorprese a 9,99€

Se hai tra i 18 e i 30 anni e stai pensando di cambiare operatore (oppure vuoi semplicemente una nuova SIM con tanti giga), potresti dare un’occhiata a Vodafone Young. È una di quelle offerte che sembrano fatte su misura per chi vive connesso: tanti giga, zero stress, e qualche chicca interessante.

Un’offerta mobile per nativi digitali: cosa c’è dietro Vodafone Young

Con 9,99€ al mese ti porti a casa 200 giga in 5G (che non sono pochi, anzi), minuti illimitati, 200 SMS (se ancora li usi!) e in più un catalogo mensile di sconti su un sacco di prodotti e servizi: dagli smartphone agli abbonamenti, fino a cose che magari non ti aspetti. E sì, il prezzo resta bloccato per 24 mesi, che non è male, soprattutto in tempi in cui i rincari sembrano spuntare ovunque.

La SIM ti arriva gratis a casa – anche la sera, se vuoi – e puoi scegliere se averla fisica o eSIM, a seconda del tuo smartphone. E l’attivazione? Te la puoi cavare velocemente con SPID, oppure con una video-identificazione guidata. Nulla di troppo complicato.

Una cosa comoda? Se ti dimentichi di ricaricare, Vodafone ti lascia comunque navigare e chiamare per 48 ore. Non è proprio infinito, ma abbastanza per evitare disastri nei momenti cruciali. E se sei uno di quelli che odiano perdere chiamate importanti, c’è anche il servizio di segreteria e recall incluso, per sapere sempre chi ti ha cercato.

Hai già un numero che vuoi tenere? Nessun problema: puoi fare la portabilità e Vodafone si occupa di tutto. In 3-7 giorni hai il tuo numero attivo sulla nuova SIM, con anche il credito residuo trasferito (se lo richiedi in fase di acquisto).

Ah, se invece ti interessa solo l’offerta base, senza i vantaggi extra, c’è anche Vodafone Young Start, identica per giga e minuti, ma a 9,90€ al mese.

In sintesi: se cerchi un’offerta con tanti dati, senza sorprese e con qualche extra carino, Vodafone Young potrebbe valere una chance.