Il pericolo per i vostri risparmi arriva da WhatsApp, la nuova truffa

Purtroppo per voi oggi la notizia che vi portiamo riguarda un nuovo pericolo che si sta diffondendo a macchia d’olio su WhatsApp, per chi non lo sapesse il social di messaggistica istantanea da diverso tempo viene utilizzato dai truffatori per le loro campagne truffaldine che mirano a ingannare le vittime per ottenere le loro informazioni sensibili da utilizzare per derubarle, i truffatori infatti non utilizzano più soltanto gli SMS o l’e-mail, ma utilizzano anche la chat istantanea poiché rende molto più facile contattare le vittime da colpire i benché non si dica, ciò ovviamente aumenta le probabilità di successo della truffa.

Qui in Italia, purtroppo da diverse settimane è esplosa una nuova truffa che utilizza WhatsApp e anche le videochiamate disponibili all’interno della piattaforma, seppur paradossale infatti questo metodo aumenta in maniera importante le probabilità di successo rendendo la vita ai truffatori decisamente più facile e soprattutto non lasciando scampo alle vittime che non avranno modo di rimediare all’errore commesso.

Scopriamo insieme come funziona in modo da riuscire a difenderci nel caso il pericolo si mostri davanti ai nostri occhi.

Una truffa bancaria molto pericolosa

La truffa in questione si palesa agli occhi della vittima designata come un messaggio in arrivo dalla sua banca, all’interno di questo messaggio si avvisa la vittima della necessità di comunicare immediatamente un avviso davvero tanto urgente che può essere comunicato solo tramite una video chiamata a per motivi di privacy, i truffatori dunque una volta convinta la vittima ad avviare la video chiamata a la convinceranno poi ad attivare la condivisione schermo per poi farle effettuare i login dentro il proprio profilo personale Internet banking, in questo modo entreranno in possesso delle credenziali per poi utilizzarle a proprio piacimento per derubare la vittima direttamente con dei bonifici fatti dal suo conto corrente, se doveste essere contattati nelle medesime modalità, non rispondete per nessun motivo.