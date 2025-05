Amazon sconta a meno di 100 euro il tablet Lenovo Tab M10

Occasione davvero da non perdere su Amazon per l’acquisto di un tablet Lenovo Tab M10, dispositivo che rientra perfettamente nella fascia bassa del proprio settore, risultando perfetto per coloro che non vogliono spendere tanto, ma allo stesso tempo vogliono godere di prestazioni che potremmo definire generalmente discrete. La promozione attivata in questi giorni riesce a scontarlo ad un livello mai visto prima d’ora, addirittura meno di 100 euro.

Tablet nato per l’intrattenimento, proprio per soddisfare le esigenze del consumatore che vuole avere tra le mani un prodotto che gli permetta di accedere ai servizi di streaming e alla navigazione in rete, ma senza avere troppe pretese, presenta dimensioni generalmente molto buone, pari a 239 x 158 x 8,5 millimetri di spessore, con un peso che parte da soli 460 grammi. Il display è un buon IPS LCD con risoluzione WUXGA (precisamente 1920 x 1200 pixel) da 10,1 pollici di diagonale, al cui fianco trova posto il processore Unisoc T610, che offre discrete prestazioni con la configurazione di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Solo iscrivendovi al canale Telegram dedicato ad Amazon potete avere i codici sconto gratis ed anche i prezzi più bassi del momento.

Lenovo Tab M10, la promozione su Amazon è da urlo

La spesa per l’acquisto di tablet è decisamente più bassa delle aspettative, considerando giustappunto che il suo listino è di 199 euro, e che oggi l’utente può farlo proprio con un investimento finale di soli 99 euro. Approfittatene ed effettuate l’ordine premendo qui.

Il sistema operativo di base è Android 11, ma segnaliamo la possibilità di installare comunque le versioni successive del medesimo OS, con aggiornamento anche delle patch di sicurezza. All’interno della confezione, a differenza di ciò che accade anche con modelli ben più costosi, è possibile trovare l’alimentatore per la ricarica. Il prodotto viene commercializzato in esclusiva Amazon.