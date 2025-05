Asus Zenbook 14 è in OFFERTA di 300 euro solo oggi su Amazon

I notebook Asus sono indiscutibilmente tra i più amati e desiderati dell’intero panorama mondiale, prodotti che fanno del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, essendo perfettamente in grado di soddisfare perfettamente le esigenze di ogni consumatore, ma senza richiedere un investimento troppo elevato (o un sovrapprezzo). E’ questo che accade con l’Asus Zenbook 14 attualmente in promozione (variante UX3405CA#B0DPG1S6L7), un dispositivo che presenta una diagonale di 14 pollici, per un pannello OLED di alta qualità con risoluzione in 3K e rivestimento lucido che ne innalza incredibilmente la qualità estetica (ma non solo).

Il processore è un altro componente che avvicina il prodotto ai top di gamma, essendo comunque un Intel Core Ultra 7 255H, che viene affiancato dalla presenza di un quantitativo di RAM più che abbordabile (32GB), ed anche un SSD da 512GB. Il sistema operativo è Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software, il che apre le porte verso la completa esperienza di Windows stock, se non per la presenza di un centro di controllo con il quale veriricare tutte le impostazioni e le funzionalità della componentistica installata.

Asus Zenbook 14, una promozione più unica che rara su Amazon

Volete un notebook di qualità che costi all’incirca 1000 euro? siete nel posto giusto con la promozione disponibile su Amazon applicata sul modello Asus Zenbook 14, che trovate a questo link. La versione di cui vi parliamo, che ricordiamo presenta 512GB di ROM e 32GB di RAM (espandibile), viene originariamente commercializzata ad un listino di 1399 euro, ma oggi è scontatissima sino a soli 1099 euro di valore finale (con riduzione effettiva del 21%). La spedizione avviene direttamente presso il vostro domicilio con garanzia della durata di 2 anni dalla ricezione.