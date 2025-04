Recensione Honor 400 Lite: prezzo basso, design moderno e tanta qualità

Honor 400 Lite è un dispositivo che viene commercializzato ad un prezzo di listino di 299 euro, ma che presto potrà essere acquistato anche a molto meno, capace di catturare l’attenzione del consumatore con un design sicuramente moderno ed ispirato, tante piccole accortezze che ne innalzando di molto il valore complessivo, rendendolo quasi di livello superiore sotto molteplici aspetti e punti di vista. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Lo smartphone presenta dimensioni leggermente inferiori alla media, raggiungendo un peso di 171 grammi (inclusa la batteria), e precisamente 161 x 74,55 x 7,29 millimetri di spessore; è un prodotto che si tiene molto bene in mano, con una buona ergonomia ed anche posizionandolo nella tasca dei pantaloni non va ad appesantire più di tanto. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono prevalentemente plastici, da qui infatti il peso ridotto, ciò però non va in contrasto con una eccellente resistenza agli urti e alle sollecitazioni, poiché è capace di resistere a cadute anche da 1,8 metri di altezza. La colorazione che abbiamo avuto in prova, delle tre disponibili, è la Velvet Gray, presenta una finitura opaca molto piacevole alla vista e al tatto (appare quasi setosa), con giochi di luce eleganti.

Il modulo delle fotocamere è importante, tuttavia il suo design è un tratto distintivo, con forme arrotondate, che gli permette di distinguersi dalla massa, senza comunque aumentare di troppo lo spessore, né creare squilibri una volta poggiato sul piano di lavoro. Il frame presenta finitura opaca, sul lato destro sono posizionati tutti i pulsanti fisici classici, con l’aggiunta del Camera Button, un tasto che ricorda il camera control di Apple, da utilizzare per accedere alla fotocamera con una serie di gesture: singolo tocco apertura fotocamera (un altro tocco per scattare la foto), mantenimento della pressione per la registrazione video, scorrimento per lo zoom. Una buona funzionalità che abbiamo sicuramente apprezzato, soprattutto in questa fascia di prezzo. Nella parte inferiore, invece, sono presenti carrellino delle SIM, altoparlante fisico e porta USB-C 2.0 (quindi senza uscita video), è assente il jack da 3,5mm.

Hardware e Specifiche

Il display di Honor 400 Lite è da 6,7 pollici di diagonale, un AMOLED di alta qualità con risoluzione 2412 x 1080 pixel, oltre 16,7 milioni di colori (e copertura del 100% della gamma DCI-P3), supporto multi-touch fino a 10 punti di contatto, rapporto schermo/corpo del 93,7% e refresh rate al massimo a 120Hz. La luminosità massima si aggira essenzialmente attorno ai 1200/1300 nit, più che sufficienti per l’utilizzo nella maggior parte delle occasioni, con PWM Dimming a 34840Hz.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7025 Elite, octa-core con frequenza di clock che raggiunge i 2,5GHz, accoppiato con una GPU IMG BXM-8-256, ed una configurazione che può essere di 8 GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna UFS 2.2 (non espandibile). Le prestazioni le abbiamo trovate perfettamente a fuoco ed adeguate per la fascia di prezzo di posizionamento, lo smartphone è relativamente rapido nell’apertura delle applicazioni, nella navigazione all’interno del sistema, con piccole sessioni di gaming su titoli molto basilari, senza comunque andare a scaldare nella parte posteriore, anche durante fasi di stress.

Lo sblocco avviene in due modi, tramite il riconoscimento del viso 2D ed il sensore per le impronte digitali sotto il display, entrambi metodi che non presentano difetti particolari da segnalare. Honor 400 Lite è uno smartphone con certificazione IP64, connettività 5G, oltre a WiFi 802.11 ac dual-band, bluetooth 5.3 e chip GPS. Il carrellino delle SIM ospita due SIM, ma non l’espansione della memoria. L’audio è discreto per la fascia di prezzo, senza negatività particolari da segnalare.

Fotocamera, sistema operativo e batteria

Honor 400 Lite presenta un comparto fotografico posteriore composto da 2 sensori: un principale da 108 megapixel, con apertura F1.75, ed una wide&depth da 5 megapixel, con apertura F2.2. Scatti di buona qualità generale, con dettagli e nitidezza sufficientemente precisi, sempre considerando la fascia di prezzo di posizionamento. I colori sono leggermente statici, ovvero non sfruttano tutta la gamma cromatica, ma nel complesso ne siamo rimasti soddisfatti. In condizioni di scarsa luminosità il rumore digitale si fa vedere presto, c’è il rischio del micromosso, essendo assente lo stabilizzatore ottico integrato, con qualche piccola rinuncia si possono ottenere comunque buoni scatti.

Anteriormente è stato posizionato un sensore da 16 megapixel, con apertura F2.45, la cui resa la possiamo definire nella media, in termini di nitidezza e copertura della gamma cromatica, i colori sono abbastanza precisi ed il dettaglio buono su tutto il fotogramma. I video mancano di stabilizzazione, è necessario prestare attenzione quando si registra camminando.

Il sistema operativo è Android 15, con personalizzazione grafica MagicOS 9.0, una interfaccia che lentamente si sta rinnovando risultando sempre più moderna e piacevole, con tante funzioni che migliorano l’operatività quotidiana: centro di controllo, Magic Portal, temi, personalizzazione di alto livello e simili, solo per citarne alcune. Non mancano all’appello nemmeno le funzioni IA che stiamo vedendo sempre più frequentemente sui dispositivi Honor, come ad esempio la Gomma Magica per cancellare soggetti o parti di foto con corpi estranei.

La batteria è un componente da 5230 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 35W, senza wireless o inversa. L’autonomia è davvero eccellente, non raggiungerà il livello di un battery phone, ma comunque permette di godere perfettamente del dispositivo anche per due giorni consecutivi, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Conclusioni

In conclusione Honor 400 Lite è uno smartphone che ci sentiamo di promuovere a pieni voti per la fascia di prezzo di posizionamento, un prodotto dal design ispirato, con un buon comparto fotografico, dall’autonomia elevata, dalla presenza del Camera Button, dal display di alta qualità e soprattutto dalle dimensioni ridotte che lo rendono estremamente portabile. Dall’altro lato della medaglia troviamo solamente video poco stabili e qualitativamente non all’altezza degli scatti fotografici.