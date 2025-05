Google Wallet apre le porte al futuro: arriva il passaporto digitale nel Regno Unito

Il Regno Unito si prepara ad accogliere una nuova era per l’identità personale. Per chi non lo sapesse, i passaporti digitali entreranno a far parte finalmente di Google Wallet per Android. La funzione, in arrivo a breve, consentirà ai cittadini britannici di caricare una versione digitale del proprio passaporto, offrendo un’alternativa moderna al tradizionale documento cartaceo. Al momento non sarà ancora possibile utilizzare questi ID per oltrepassare i controlli di sicurezza negli aeroporti. In ogni caso Google punta a semplificare altri aspetti della vita quotidiana, a partire dal settore ferroviario.

Google Wallet: negli Stati Uniti l’adozione degli ID digitali è già realtà

Grazie alla collaborazione con il Rail Delivery Group, il passaporto digitale potrà già essere impiegato per acquistare Railcard, abbonamenti scontati per i trasporti britannici, tramite la piattaforma ufficiale railcard.co.uk. Il processo di attivazione è stato progettato per essere semplice. Basta infatti selezionare “Aggiungi a Wallet”, scegliere “ID”, poi “Pass ID” e seguire le istruzioni. Google sta lavorando per far certificare questa nuova funzionalità attraverso il Digital Identity Trust Framework del governo britannico. In modo da consentire usi più estesi in futuro.

Una delle applicazioni più promettenti riguarda l’acquisto di beni con restrizioni di età, come alcolici e sigarette. La tecnologia ZKP (Zero Knowledge Proof), già integrata da Google Pay, è in grado di verificare l’età dell’utente senza fornire dettagli aggiuntivi sull’identità. Ciò garantisce non solo praticità, ma anche una maggiore protezione della privacy.

Nel frattempo, gli Stati Uniti rappresentano un esempio di quanto l’identità digitale possa diventare parte integrante della vita quotidiana. In molti stati americani, tra cui Arizona, Maryland e California, i cittadini usano già i propri documenti digitali per accedere ai servizi della motorizzazione, viaggiare o autenticarsi su piattaforme digitali. Altri stati, come Iowa e Ohio, stanno per sviluppare lo stesso sistema. Il supporto però non si limita ai confini statunitensi. Google infatti ha annunciato l’estensione della funzione Wallet in 50 nuovi mercati internazionali, anche lì dove il pagamento contactless non è ancora disponibile.

Insomma, la digitalizzazione dei documenti semplifica molte attività. Essa permette di recuperare più facilmente gli account online, accedere ai servizi sanitari o verificare l’identità per l’uso di app e servizi. Le potenzialità sono enormi, soprattutto se il sistema diventerà interoperabile tra paesi e istituzioni. Google Wallet non sarà più solo un portafoglio virtuale, ma una chiave digitale per il mondo reale.