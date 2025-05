Google Discover ora anche su desktop: prime immagini e test partiti

Google Discover è pronto a fare il suo debutto questa volta anche su desktop, con una versione rinnovata pensata per gli schermi più ampi. Secondo quanto riferito da Android Authority e da alcuni utenti, tra cui Damien Andell, la nuova interfaccia sarebbe già in fase di distribuzione in Australia e Nuova Zelanda, in anticipo rispetto all’annuncio ufficiale atteso durante il Google I/O 2025.

La visualizzazione desktop conserva l’impostazione a scorrimento tipica dell’app mobile, ma introduce alcune differenze legate allo spazio disponibile. Le immagini, che su smartphone occupano spesso l’intera larghezza della scheda, risultano meno dominanti su desktop. In compenso, il layout permette di leggere la prima frase dell’articolo, fornendo un contesto maggiore prima di cliccare.

Presente anche la sezione “At a glance”: ecco tutti i dettagli

Un altro dettaglio rilevante riguarda l’integrazione del modulo At a glance, già noto agli utenti Android. Se la finestra del browser è massimizzata, questa sezione viene mostrata in alto ed è personalizzabile con informazioni legate a meteo, finanza e sport. Un’aggiunta che conferma la volontà di Google di rendere l’esperienza desktop più ricca e utile anche fuori dall’ambito mobile.

Al momento, il rollout è limitato e non riguarda tutti gli account. Per chi volesse provare in anteprima Discover su desktop, è possibile accedere tramite la versione neozelandese di Google, verificando se l’account è stato abilitato a ricevere il nuovo layout.

Ulteriori dettagli sulle tempistiche di rilascio globali sono attesi proprio in occasione del keynote di apertura del Google I/O. L’introduzione di Discover su desktop rappresenta un passo logico nella strategia di Google per rendere più coerente l’esperienza utente tra dispositivi diversi, senza snaturare l’identità visiva e funzionale del feed personalizzato.

Gli utenti potranno avere quindi un’esperienza totalmente nuova e sotto certi aspetti anche più comoda, soprattutto in determinate situazioni. Non bisogna altro che attendere la distribuzione globale.