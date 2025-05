AirPods Max: manca ancora molto ai nuovi modelli

Le notizie su una nuova generazione di AirPods Max potrebbero non essere le migliori. Secondo le ultime previsioni di Ming-Chi Kuo, noto analista di TF Securities, infatti, sembra che non arriverà prima del 2027. Tale informazione è stata diffusa proprio poco tempo fa tramite un post su X. Testo che ha subito attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia e audio. Anche se la prospettiva di una lunga attesa non è rassicurante, ci sono anche notizie positive. A tal proposito, per il nuovo modello, Apple potrebbe proporre un aggiornamento importante. Ciò soprattutto in termini di design.

Apple: cosa aspettarsi dai prossimi AirPods Max?

Uno degli aspetti più criticati dell’attuale versione delle cuffie di Cupertino riguarda il peso. Con i suoi 386 grammi, tali dispositivi risultano abbastanza pesanti e possono diventare scomode se indossate per lunghi periodi. Ciò suggerisce che Apple punta a rendere le AirPods Max più leggere. Migliorando il comfort per gli utenti.

Per le specifiche tecniche e le funzionalità, purtroppo Kuo non ha fornito molti dettagli aggiuntivi. È probabile che si assisterà ad un significativo aggiornamento hardware. Il modello attuale, rilasciato nel 2020 e recentemente aggiornato solo nella porta di ricarica (da Lightning a USB-C), utilizza ancora il chip H1. Intanto, Apple ha già introdotto il chip H2 su altri prodotti della linea AirPods, e si parla già di un possibile H3 in futuro. È quindi naturale aspettarsi che anche le AirPods Max beneficeranno di un salto tecnologico in tal senso.

Ma le novità non finiscono qui. Sempre secondo l’analista, nuovi modelli della gamma AirPods sono attesi anche prima del 2027, precisamente nel 2026. Anche in tal caso, però, le informazioni sono piuttosto scarse. Tra le anticipazioni più interessanti c’è l’arrivo di auricolari dotati di una videocamera a infrarossi, la cui produzione di massa dovrebbe partire proprio l’anno prossimo. Il motivo e le funzionalità di tale nuova tecnologia non sono ancora chiari. Ma potrebbero aprire la strada a nuove modalità di interazione o funzioni di sicurezza innovative. Non resta dunque che attendere e scoprire quali saranno i prossimi passi di Apple per le sue AirPods.