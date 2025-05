Xiaomi 16, ecco come potrebbe essere il design

Il produttore tech Xiaomi ha presentato molto tempo fa la sua nuova serie di smartphone di punta, ovvero i nuovi Xiaomi 15. Nonostante questo, l’azienda sta guardando progettando l’arrivo della serie successiva. Tra questi device, ci sarà il prossimo Xiaomi 16. In questi ultimi giorni sono emerse in rete alcune informazioni, fra cui una prima immagine renders del dispositivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi 16, emergono in rete i primi dettagli di questa nuova serie

Sono da poco emerse le primissime informazioni riguardanti il prossimo smartphone di punta del produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Xiaomi 16. In particolare, è stato pubblicato un primo CAD render da cui è stata realizzata la prima immagine renders. Osservandola, possiamo osservare come l’azienda non abbia intenzione di stravolgere il design di questa nuova serie.

Anche il nuovo Xiaomi 16 sembra che avrà lo stesso design, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. In alto sul lato sinistro della backcover ci sarà infatti un modulo fotografico di forma quadrata. Al suo interno, dovrebbero trovare posto tre sensori fotografici più un piccolo flash LED. L’immagine in questione ci ha inoltre rivelato quello che dovrebbe essere il design della parte frontale.

Dall’immagine, è possibile notare come il prossimo Xiaomi 16 potrebbe avere un ampio display. Quest’ultimo sembra che avrà le cornici attorno allo schermo simmetriche tra loro e soprattutto estremamente sottili. Secondo gli ultimi rumors, questo pannello dovrebbe avere una diagonale piuttosto contenuta. Si parla infatti di una diagonale compresa tra i 6.32 e 6.36 pollici. Una diagonale quindi più piccola rispetto a quella della maggior parte degli smartphone attualmente disponibili sul mercato.

Questo è quello che possiamo carpire da queste prime immagini renders. In queste settimane erano però già emerse alcune indiscrezioni. Secondo queste ultime, il prossimo Xiaomi 16 potrebbe avere a bordo una batteria molto capiente da 6800 mah e con anche il supporto alla ricarica rapida da 100W.