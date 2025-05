JVC, JBL, Kenwood e Harman Kardon: tante novità sbarcano sul mercato

JVC, JBL, Kenwood e Harman Kardon sono tutte aziende accomunate dall’esperienza legata al mondo audio, con tanissimi prodotti da anni presenti sul mercato, e pronti oggi ad espandersi con l’aggiunta di modelli altrettanto di qualità, capaci di innalzare nuovamente il livello qualitativo messo a disposizione degli utenti.

JBL e Harman Kardon

JBL lancia il nuovo Flip 7 (a 149,99 euro), con cinturino e moschettone intercambiabile per portare la musica ovunque, dotato di certificazione IP68 si collega ad ogni OS con il bluetooth 5.4. Il nuovo JBL Charge 6 ( a 199,99 euro) è corredato da una maniglia flessibile che può essere trasformata in un cinturino da polso, viene impreziosito dall’AI Sound Boost e da un woofer migliorato che incremente notevolmente i bassi, senza dimenticarsi della batteria da 28 ore. La gamma premium viene incrementata con le cuffie JBL Tour One M3 (a 349,99 euro), sfruttano tecnologia True Adaptive Noise Cancelling 2.0, con driver a cupola da 40 mm e spatial 360 con Head Tracking, oltre ad una batteria fino a 70 ore. JBL Partybox 520 (a 799,99 euro), il più potente speaker della serie, resistente agli schizzi IPX4, presenta ruote larghe e robuste, oltre ad una autonomia fino a 15 ore. Una maggior portabilità per JBL Partybox Encore 2 (a 349,99 euro), collegabile con bluetooth 5.4 LE Audio, trasforma ogni ambiente in un palcoscenico con microfono wireless per un karaoke dall’autonomia fino a 15 ore. In ultimo è stata lanciata la nuova serie di soundbar MK2 (800 MK2 e 1000MK2 con prezzi che partono da 899 euro), entrambe da 7.1.4 canali e tanta tecnologia.

Per Harman Kardon la novità presente il nome di Enchant, un nuovo sistema multiroom composto da due modelli: Enchant 1100 e Enchant 900. Linea che viene completata, oltre che dalle soundbar, anche dallo speaker attivo e dal subwoofer wireless, sfruttano tecnologia Multibeam e Dolby Atmos per un’audio immersivo. La Enchant 1100 ha 11 driver, mentre la Enchant 900 ne ha 9, ma con tanta tecnologia che innalza notevolmente il livello qualitativo.

JVC e Kenwood

JVC ha lanciato numerosi prodotti, come le cuffie a padiglione con cavo HA-S33UC (in vendita a 29,99 euro), gli auricolari true wireless Gumy Premium HA-23T (a 59,99 euro), per salire poi di livello con i primi auricolari true wireless open-ear dell’azienda, gli HA-NP1T (in vendita a 129,99 euro).

Tante novità in casa Kenwood, con la nuova radiosveglia CR-M25DAB, dispositivo DAB portatile compatto in arrivo a Settembre 2025 (in vnedita a 49,99 euro), la Compact Senior Radio CR-M70DAB, pensata più che altro per un pubblico maturo con display da 4,3 pollici di diagonale (e prezzo di 109,99 euro), nonché una serie di speaker bluetooth molto interessanti: AS-60BT, disponibile a 24,99€, AS-120BT, in vendita a 69,99 euro, AS-150BT, acquistabile a 79,99 euro, per finire con AS-P400BT, adatto per chi cerca il massimo dall’intrattenimento audio, al prezzo di 249,99 euro.