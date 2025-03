Apple AirPods: in arrivo la traduzione in tempo reale

Apple sta lavorando costantemente per offrire nuove opportunità ai suoi utenti. A tal proposito, ha sviluppato una nuova funzione. Quest’ultima promette di rivoluzionare la comunicazione in lingue diverse. Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda di Cupertino sta lavorando per integrare una funzione di traduzione simultanea. Ciò direttamente negli AirPods. Ciò con l’obiettivo di renderla disponibile nel 2025 attraverso un aggiornamento software. Quest’ultimo sarà parte di iOS 19, la prossima versione del sistema operativo mobile di Apple.

Apple lavora ad una nuova funzione per i suoi AirPods

Durante una conversazione con qualcuno che parla una lingua straniera gli AirPods ascolteranno il discorso dell’interlocutore. Successivamente lo invieranno all’iPhone collegato per tradurlo. A questo punto, i dispositivi restituiranno il testo nella lingua del proprietario. Allo stesso tempo, il discorso verrà tradotto e riprodotto dall’iPhone per la persona con cui si sta parlando. Creando un dialogo fluido e naturale. Senza necessità di applicazioni di terze parti. Tale nuova modalità di comunicazione potrebbe abbattere le barriere linguistiche, rendendo più semplice l’interazione in contesti internazionali.

La funzione di traduzione simultanea sarà compatibile con gli AirPods già in commercio. Dunque, gli utenti non saranno obbligati ad acquistare un modello più recente. Insieme agli aggiornamenti software, Apple sta lavorando anche su nuovi modelli hardware degli AirPods. A tal proposito, si vocifera che possano essere introdotti nuovi modelli di AirPods Pro. Quest’ultimi potrebbero presentare l’implementazione di telecamere integrate e intelligenza artificiale. Elementi che permettono di analizzare l’ambiente circostante. Si tratterebbe di un passo importante verso l’integrazione della tecnologia nella quotidianità. Ciò al fine di creare un ambiente sempre più interattivo e personalizzato.

Con tutte le innovazioni in arrivo, sembra che il 2025 sarà un anno di grandi cambiamenti. Quest’ultimi coinvolgeranno l’intero ecosistema Apple. L’azienda di Cupertino continua a proporre nuove soluzioni. Ognuna delle quali punta a migliorare la vita quotidiana degli utenti. Oltre che abbattere le barriere linguistiche.