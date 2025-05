WhatsApp, le truffe sulla piattaforma diventano sempre più pericolose

WhatsApp è uno degli strumenti per la comunicazione più famoso e utilizzato nei paesi del mondo. Purtroppo, questa sua fama lo rende uno dei bersagli preferiti dei truffatori.

Negli ultimi tempi le truffe che sfruttano piattaforme come WhatsApp stanno raggiungendo dei numeri davvero spaventosi.

Dunque bisogna fare particolare attenzione a tutti i messaggi che si ricevono, da parte di utenti sconosciuti o meno è per far ciò si deve avere un’idea generale su quelle che sono le truffe più comuni che utilizzano WhatsApp.

Quali sono le truffe più comuni che utilizzano WhatsApp come tramite?

Le truffe più diffuse su WhatsApp sono davvero tante, ma alcune sono più utilizzate dai cybercriminali rispetto ad altre.

Partendo dalle più recenti, negli ultimi tempi sta girando una truffa molto pericolosa che ha a che fare con le immagini.

Con questa tipologia di truffe, i cybercriminali inviano delle immagini infette sui contatti di WhatsApp. Purtroppo queste immagini che all’apparenza appaiono davvero innocue, nascondono un codice molto pericoloso che permetterà a un malware di installarsi da solo sul dispositivo dell’utente.

Un’altra truffa molto famosa è essenzialmente simile, ma al posto delle immagini vengono inviati dei messaggi con in allegato dei link. Una volta cliccato sul link si può installare direttamente un malware oppure compilare dei campi con delle informazioni personali che potrebbero portare il cybercriminale ad accedere al dispositivo o in alcuni casi al conto bancario dell’utente.

Infine, una delle truffe più comuni e strutturate è quella delle chiamate da parte di numeri stranieri. Rispondendo a queste telefonate si ascolterà una voce registrata con il seguente messaggio: ”Ho appena ricevuto il tuo curriculum”. La voce continua poi invitando l’utente a contattarlo su WhatsApp per parlare di lavoro. Anche in questo caso, si tratta di un metodo per sottrarre informazioni e infine denaro.

Per evitare di incappare in queste truffe, è necessario evitare di rispondere a qualsiasi numero sconosciuto, soprattutto se straniero e non aprire nessun tipo di immagine o link sospetto.