WhatsApp: attenzione alle immagini-trappola

Non è più necessario cliccare su strani link o scaricare file sospetti per cadere nella rete dei truffatori digitali. Oggi, una sola immagine ricevuta su WhatsApp può trasformarsi in un pericoloso veicolo di infezione. I cybercriminali utilizzano una tecnica sempre più diffusa e difficile da rilevare. Essi nascondono virus all’interno di immagini tramite un sistema chiamato steganografia.

Questo metodo permette di mascherare file malevoli all’interno di contenuti multimediali apparentemente innocui. La truffa, soprannominata “Image Scam”, è diventata una delle minacce più pericolose per gli utenti dell’app.

Il virus che si nasconde nelle chat WhatsApp

A differenza di altri tipi di phishing, questa tecnica non richiede la collaborazione attiva dell’utente. Non serve inserire dati sensibili né compilare moduli online. Basta aprire una foto ricevuta su WhatsApp per infettare il dispositivo. Il malware si attiva in automatico, violando il sistema e raccogliendo informazioni come username, password e persino dati bancari. Una volta ottenuto l’accesso, i truffatori possono persino controllare lo smartphone da remoto. In alcuni casi, le vittime non ricevono nemmeno notifiche di sicurezza, rendendo l’intrusione silenziosa e devastante.

Il pericolo non arriva solo da numeri sconosciuti. Il malware può diffondersi anche tramite i contatti fidati. Se un amico ha già il telefono compromesso, potrebbe inoltrare inconsapevolmente immagini infette. L’utente, fidandosi del mittente, apre il file e si espone all’attacco. È proprio questa dinamica a rendere l’Image Scam così efficace e pericoloso. Per proteggersi, è fondamentale adottare misure preventive semplici ma decisive. Disattivare il download automatico dei contenuti multimediali su WhatsApp è il primo passo. Evitare di aprire immagini da numeri sospetti o inattesi è altrettanto importante.

Installare un buon antivirus e mantenere sempre aggiornato il sistema operativo può ridurre i rischi. Esistono anche app che identificano chi ci sta chiamando o scrivendo, offrendo una protezione aggiuntiva. La vera difesa però resta il buon senso digitale. Nel senso che nessun file dovrebbe essere aperto alla leggera. Oggi, ogni contenuto può nascondere un pericolo invisibile ma reale.