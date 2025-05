Samsung Galaxy S25 FE

Samsung si prepara a espandere la sua gamma premium con il prossimo Galaxy S25 FE, versione “Fan Edition” attesa nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato da fonti vicine all’azienda, il dispositivo dovrebbe montare il SoC Exynos 2400, lo stesso presente nei modelli standard di Galaxy S24 in Europa. La notizia rafforza l’ipotesi che Samsung voglia mantenere una linea di continuità hardware anche nella fascia FE, puntando su un chip di casa per garantire prestazioni elevate e integrazione con i propri servizi.

Exynos 2400 anche sulla Fan Edition

Il Galaxy S25 FE sarebbe quindi equipaggiato con l’Exynos 2400, un processore a 10 core prodotto con processo a 4nm, dotato di GPU Xclipse 940 basata su architettura AMD RDNA 3. Questo chipset è già stato impiegato nei Galaxy S24 venduti in Europa, mentre in altri mercati Samsung ha optato per il chip Snapdragon 8 Gen 3.

L’utilizzo dell’Exynos 2400 nella Fan Edition confermerebbe la volontà di valorizzare la produzione interna, contenere i costi e mantenere un buon livello prestazionale, soprattutto nelle attività legate all’intelligenza artificiale e all’efficienza energetica.

L’Exynos 2400 è stato progettato per gestire carichi legati a modelli di intelligenza artificiale locali, con supporto a compiti generativi e funzioni on-device come trascrizione, sintesi vocale e assistenti smart. Inoltre, la presenza della GPU Xclipse 940 dovrebbe garantire buone prestazioni grafiche, rendendo il Galaxy S25 FE adatto anche a gaming e contenuti multimediali in alta definizione.

Questi elementi suggeriscono che Samsung voglia posizionare la Fan Edition come un dispositivo versatile, potente e più accessibile rispetto ai top di gamma, senza sacrificare l’esperienza utente.

Al momento non ci sono immagini ufficiali né una finestra di lancio confermata per il Galaxy S25 FE. Tuttavia, l’emersione dei primi dettagli tecnici sul processore indica che il dispositivo è già in fase avanzata di sviluppo. Samsung potrebbe puntare a un’uscita tra il terzo e il quarto trimestre del 2025, seguendo lo schema già visto con i precedenti modelli Fan Edition. Resta da capire se il device sarà commercializzato in una sola variante con chip Exynos o se, come accaduto in passato, Samsung deciderà di differenziare il processore in base ai mercati.

L’indiscrezione sul Galaxy S25 FE con Exynos 2400 conferma la strategia di Samsung di investire sui propri SoC anche nei dispositivi di fascia alta accessibile. Se confermato, il nuovo modello potrà offrire esperienza fluida, funzioni AI e grafica avanzata, in un formato più economico rispetto ai flagship Galaxy S25. Il dispositivo potrebbe rappresentare una scelta competitiva nella fascia premium-media per chi cerca potenza e affidabilità a un prezzo contenuto.