Amazon REGALA uno sconto SEGRETO di 150 euro su Samsung Galaxy Tab S10+

Occasioni imperdibili su Amazon per avere libero accesso ad uno dei migliori tablet in circolazione, il Samsung Galaxy Tab S10+ può essere vostro con un risparmio importante, ma soprattutto uno sconto “segreto” disponibile solamente per coloro che decideranno di collegarsi alla pagina ufficiale.

Il tablet è il top di gamma della generazione corrente, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, a partire dal display da 12,4 pollici di diagonale, un pannello AMOLED Dynamic 2X, qualitativamente lo stesso che troviamo sulla sere Galaxy S25, che può raggiungere una risoluzione molto elevata, corrispondente per l’esattezza a 1752 x 2800 pixel, con 266 ppi ed un refresh rate che addirittura si ferma al 120Hz (il tutto è sapientemente protetto da Gorilla Glass 5). Il processore è il MediaTek Diemsnity 9300 Plus, octa-core con frequenza di clock a 3,25GHz, che viene accoppiato con la solita ottima GPU Immortalis-G720 MC12, oltre ad una configurazione che prevede 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (fortunatamente espandibile con microSD fino a 1TB).

Amazon: la promozione sconta il Samsung Galaxy Tab S10+

Il tablet di cui vi parliamo oggi è di fascia alta, oltretutto è di ultima generazione, e come tale richiede un contributo particolarmente alto: la spesa che l’utente si ritrova a sostenere di listino corrisponderebbe a 1269 euro (ricordiamo sempre per la versione con 256GB). Fortunatamente Amazon ha giustamente pensato di inserire coupon che permettessero di abbassarne il livello, in particolar modo la spesa viene ridotta di 150 euro, cosicché si possano spendere 1119 euro a questo link.

La certificazione IP69 garantisce la totale resistenza all’acqua, anche all’immersione, con una batteria da 10090 mAh capace di garantire una usabilità quotidiana temporalmente elevata, tanto da poterlo utilizzare senza problemi anche per 3 giorni, prima di dover ricorrere alla ricarica.