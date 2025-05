WhatsApp introduce la funzione “salva messaggi” nei canali

Recuperare un messaggio importante in un canale affollato ora sarà molto più semplice. WhatsApp ha deciso di intervenire su una delle necessità più richieste dagli utenti. Ovvero la possibilità di salvare messaggi specifici nei canali, così da essere facilmente accessibili in seguito. La nuova funzionalità è già disponibile per chi utilizza la versione beta per Android (2.25.17.7). Essa consente quindi di contrassegnare i messaggi con un’icona a forma di stella. Da qui, una volta salvato, il messaggio potrà essere ritrovato in una sezione dedicata, separata dal resto delle comunicazioni.

Arriva una funzione coerente con l’evoluzione di WhatsApp

Non si tratta solo di una novità estetica, ma di un’innovazione che migliora in maniera concreta la gestione delle informazioni. Nei canali, dove il flusso è spesso unidirezionale e continuo, tenere traccia di aggiornamenti fondamentali può risultare complicato. Ma, grazie a questa funzione, WhatsApp offre una soluzione semplice e intuitiva. Insomma, l’utente non dovrà più scorrere lunghe conversazioni o affidarsi alla memoria per ritrovare contenuti di rilievo. La “stellina” agisce come un segnalibro immediato, adattandosi bene sia all’uso personale che a quello lavorativo.

La nuova opzione è già in fase di test tra i partecipanti al programma beta sul Play Store, ma al momento non è stata comunicata una data di rilascio per tutti. Come accaduto in passato con altre funzionalità, l’introduzione nella beta rappresenta una sorta di prova. Se i test daranno esito positivo, il lancio globale potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Gli sviluppatori descrivono questa funzione come “coerente” con l’obiettivo di migliorare la gestione dei contenuti all’interno dell’app, sempre più usata per ricevere aggiornamenti, comunicazioni ufficiali e altre informazioni.

La scelta di introdurre questo strumento nasce anche dall’osservazione dei nuovi comportamenti digitali. Con l’aumento dei canali seguiti dagli utenti, WhatsApp si adatta cercando di offrire un maggiore controllo. In futuro, simili opzioni potrebbero diventare indispensabili per non perdere contenuti rilevanti in mezzo a un numero enorme di notizie.